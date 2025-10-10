Happyくじ『DISNEY クリスマスオーナメント 2025』が、11月8日よりファミリーマート、ミニストップ、イトーヨーカドー、イオンをはじめ、全国のホビーショップや書店などにて順次販売される。

今年の『DISNEY クリスマスオーナメントくじ』のテーマは、「Before the Christmas Party」。今回のために描き起こされた特別デザインのオーナメントやギフトを手に、真っ赤なスーツやサンタ帽でおめかししたミッキー＆フレンズなど、全20種類の「フィギュアオーナメント賞」が登場。さらに、各シリーズのキャラクターを一度に揃えられる「スペシャルコンプリートBOX賞」や、ラメ入りできらめくクリスマスカラーの「アクリルオーナメント賞」などもラインアップ。Last賞には、クリスマスカラーのスーツに身を包んだミッキーマウスの『BIG！スタンディングぬいぐるみ』（全高約65cm）が登場する。

キャラクターラインナップには、お馴染みの『ミッキー＆フレンズ』をはじめ、『ディズニープリンセス』シリーズからアリエルとラプンツェル、『アナと雪の女王』シリーズからエルサとアナのほか、『くまのプーさん』や『ベイマックス』が登場。また今年、実写映画化で話題となった『スティッチ』シリーズや、この冬続編映画が公開される『ズートピア』シリーズ、さらにHappyくじフィギュアに初登場となる『モンスターズ・ユニバーシティ』のランディも加わり、総勢28のキャラクターが勢ぞろいする。（文＝リアルサウンド編集部）