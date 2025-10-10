第3週「ヨーコソ、マツノケへ。」

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は13日から第3週「ヨーコソ、マツノケへ。」が放送される。

トキ(郄石あかり)と銀二郎(寛一郎)の新婚生活がはじまった。怪談好きで趣味もあい、働き者の銀二郎のおかげで借金返済も順調。祖父・勘右衛門(小日向文世)はちょんまげ姿、父・司之介(岡部たかし)は相変わらずの猴遒蘇霄圻瓮ットだが、松野家になじもうと努力する銀二郎に、トキは幸せな日々を送る。

一方、トキが働く機織り工場では、景気悪化に加え、社長の傳(堤真一)が病に倒れ、不安な空気が広がる中、三之丞(板垣李光人)が社長代理を任されることに。トキは傳の看病を買って出るが、家族の微妙な反応に違和感を覚える。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

配役は、ヘブンをサポートする英語教師・錦織友一を吉沢亮、トキの父・司之介を岡部、母・フミを池脇千鶴、祖父・勘右衛門を小日向が演じる。そのほかトキの親戚・雨清水を堤、その妻・タエを北川景子が演じるなど、そうそうたる顔触れとなっている。

相変わらず猴遒蘇霄圻畛僂了頁群(中央)とちょんまげの勘右衛門(左)。

松野家になじもうと努力する銀二郎(右)だが…

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。