¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤ÎÂÎÁà¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ÇÂç¿Íµ¤
¡¡¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×(NHK E¥Æ¥ì)¤Ç12ÂåÌÜÂÎÁà¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿à¤Þ¤³¤È¤ª¤Ë¤¤¤µ¤óá¤³¤ÈÊ¡ÈøÀ¿¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤¬£×¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢10Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¿¤ª·»¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹!!¡×¤È¾Ò²ð¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸Ìò¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë¡ÖÀ¿¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó½Ð¤ë¤Î¡Á¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸ÌòÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Þ¤³¤È¤ª·»¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ½éÄ©Àï¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¥¹¥·¡¼¥ó¤È¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡©¡©¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÀ¿¤ª·»¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡ª¡×¡ÖÀ¿¤ª·»¤µ¤ó¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë!!¡×¡Ö¤¨?¤¨?¤¨?¤¨?¤¨¤§????¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¤¥±¥á¥ó¡Á¡×¡Ö¤¢¤Î¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤Ï·òºß¤«¤·¤é¡©¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¤ª·»¤µ¤ó¡×¡ÖÀ¿¤ª·»¤µ¤ó¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡Èø¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤«¤é23Ç¯3·î¤Þ¤Ç12ÂåÌÜÂÎÁà¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÈÖÁÈÂ´¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£