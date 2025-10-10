＜速報＞松山英樹は2日目「68」 通算2アンダーでホールアウト
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 2日目◇10日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第2ラウンドが進行している。34位から出た松山英樹は、5バーディ・2ボギーの「68」で回り、トータル2アンダーでホールアウトした。
【写真】石川遼を見守るギャラリー きょうも会場は人がたくさん
インコースからスタートしたこの日、10番パー4は2オン2パットのパー発進。11番ではティショットを左に曲げ、2打目をグリーン手前まで運んだものの、3打目のアプローチが奥にこぼれ、2パットのボギーとした。その後、14番パー4ではチップインバーディを奪うも、16番でボギー。17番でバウンスバックを決め、前半はイーブンパーで折り返した。後半は3番、5番、7番でバーディを奪いホールアウト。1オーバーの初日から、スコアを3つ伸ばした。日本勢は、石川遼ら17人が出場しており、トータル6アンダー・6位タイにいる比嘉一貴が日本勢トップとなっている。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
