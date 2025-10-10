＜速報＞16歳高校生アマがホールイワン達成 賞金100万円を獲得
＜スタンレーレディスホンダ 初日◇10日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーで16歳の高校生アマチュア、岩永杏奈（大阪桐蔭高2年）がホールインワンを達成した。
【写真】富士山とシブコとあやたん
後半6番、実測190ヤードのパー3。4番ハイブリッドで放った一打は、ピン手前5メートルに落ちて、カップに転がって直接入った。サンワテクノス株式会社からホールインワン賞として100万円が贈られる。岩永はこのホールインワンで3アンダー・14位タイに浮上。6アンダー・単独首位に神谷そら、5アンダー・2位タイには高橋彩華、吉田鈴、河本結、野澤真央、ぺ・ソンウ（韓国）が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ スタンレーレディスホンダ リーダーボード
岩永杏奈ってどんな選手？ プロフィール
米ツアー昇格までの1年をともに戦った原英莉花のクラブセッティング【写真】
渋野日向子の最新クラブセッティング シャフト選択が面白い《写真》
オシャレ番長な女子プロは誰だ！？ ファンが選ぶファッションリーダートップ10〔写真〕
【写真】富士山とシブコとあやたん
後半6番、実測190ヤードのパー3。4番ハイブリッドで放った一打は、ピン手前5メートルに落ちて、カップに転がって直接入った。サンワテクノス株式会社からホールインワン賞として100万円が贈られる。岩永はこのホールインワンで3アンダー・14位タイに浮上。6アンダー・単独首位に神谷そら、5アンダー・2位タイには高橋彩華、吉田鈴、河本結、野澤真央、ぺ・ソンウ（韓国）が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ スタンレーレディスホンダ リーダーボード
岩永杏奈ってどんな選手？ プロフィール
米ツアー昇格までの1年をともに戦った原英莉花のクラブセッティング【写真】
渋野日向子の最新クラブセッティング シャフト選択が面白い《写真》
オシャレ番長な女子プロは誰だ！？ ファンが選ぶファッションリーダートップ10〔写真〕