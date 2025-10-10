10月9日夜、静岡県菊川市の市道で、車を運転中、前方を走る自転車に追突し、そのまま逃げたとして、70代のパート従業員の男が警察に逮捕されました。男は企業の従業員を車で送迎する仕事の最中だったということです。

ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、菊川市中方のパート従業員の男(73)です。容疑者の男は、9日午後7時40分頃、菊川市赤土の市道で車を運転し、前方を走る同市内に住む契約社員の男性(42)の自転車に追突、相手にけがをさせたものの、そのまま逃走した疑いが持たれています。被害者の男性は側溝に転落し、胸や背中を打つなどのけがをしましたが、命に別状はないということです。

現場は片側一車線の見通しの良い直線で、警察が付近の防犯カメラの映像などから逃げた車の行方を追っていたところ、パトロール中の警察官が事故車両を発見、近くにいた男に話を聞き、逮捕しました。容疑者の男は「何かにぶつかったことは間違いない」と話しているということです。

警察によりますと、事故を起こした車両には、数人が乗っていて、容疑者の男は企業で働く従業員を車で送迎する仕事の最中だったということです。