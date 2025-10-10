女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが10日までに更新され、郄石が演じるトキの祝言の様子を公開した。

同アカウントは「トキと銀二郎の祝言を、天国町のみんながお祝いしてくれました。トキの不安に寄り添ってくれた、優しくて怪談好きの銀二郎さん」「二人の新たな生活が、笑顔あふれるものでありますように」とコメントし紙吹雪が舞う中、郄石が演じるトキの白無垢姿を公開。

10日に放送された第10話では、トキは銀二郎（寛一郎）とお見合いをするも急に現実味を帯びてきた結婚に、トキは銀二郎とのお見合いを進めることをためらってしまう。そんな中、銀二郎は自身が怪談好きであることをトキに明かし2人の距離が縮まり意気投合。トキは結婚を決意し祝言をあげた…という展開だった。

この投稿に、フォロワーからは「トキちゃんの生まれのヒミツも匂わせて、怒涛の金曜日でした」「おトキちゃん、白無垢綺麗でした」「素敵な祝言になって良かったですね」「運命はヘブンさんと最終的には結ばれるなんて、銀ニ朗さんとはどうなって…？」「ヘビとカエルの言う通り、おトキちゃんとヘブンさんの出会いが読めない…」「この後がとても楽しみです」といった反響が寄せられている。

朝ドラ通算113作目の同作は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。