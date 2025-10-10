¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Øµ¤¹ç¡Ö½©¤ÎºÇ¸å¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¤È¤È¤é¤¨¤Æ¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ËÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È½ÐÀÊ¡£
¡¡µð¿Í¡¢£Ä£å£Î£Á¤Î¾¡¼Ô¤È·ãÆÍ¤¹¤ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£±£µÆü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö½©¤ÎºÇ¸å¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¤È¤È¤é¤¨¤Æ¡¢£³¥Á¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´ü´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£±£±Æü¤«¤é¤Ï£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿£Ä£å£Î£ÁËÒ¤âÉüµ¢¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾·³ÁíÎÏÀï¤ÎÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸×¾¤Ï¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¼ç¼´¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¡£²Æ¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤ËÌÀÆü¤«¤é¤Î¥²¡¼¥à¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃæÌî¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¤É¤Á¤é¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦¥±¥¤¡¢µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÁª¼ê¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¥±¥¤Åê¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÏÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Åö¤¿¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£²¬ËÜÁª¼ê¤ÏÈà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤ÆÂÇÀþ¤¬Àª¤¤¤Å¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤·¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡