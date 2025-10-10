春はイライラ、夏は気力低下…季節ごとに襲う“邪気”のメカニズム【その、しんどさは「季節ブルー」】

春夏秋冬の邪気が五臓六腑に影響する

東洋医学では、気候や感情といった心と体に影響を与える要因は、その働きが過度になったり、長期間続いたりすることで、体に悪影響を及ぼす「邪気」に変化すると考えます。邪気とは、心と体のシステム調和を乱すノイズに相当します。

邪気は、気候など外からの影響が原因の「外邪」と、感情の乱れなど内側に原因のある「内邪」の２種類に大別されます。春は「風邪」、梅雨時（土用）は「湿邪」、夏は「暑邪」、秋は「燥邪」、冬は「寒邪」といった外邪が、私たちの五臓六腑に影響を与え、内邪をもたらします。

それでは東洋医学の視点で見ると、季節ごとにブルーになる人の体の中では、一体何が起きているのでしょうか？

春にブルーになる人の体

春は「肝」の季節。肝は「気」の流れをスムーズに調整し、情緒を安定させます。しかし、春の気候変動や環境の変化でストレスを感じると、肝の機能が乱れ、気の流れが滞ります。

その結果、イライラ、気分の落ち込み、ため息、不眠、お腹の張りといった症状が現れます。また、「万病の元」となる「風邪」の影響を受けます。

夏にブルーになる人の体

夏は「心」の季節。夏の邪気・暑邪は精神活動を司る心を消耗させ、汗とともに気も奪うため、気力減退や不眠、不安感を招きます。

また、高温多湿による「湿邪」は消化器系の「脾」を弱らせ、体の重だるさや食欲不振の原因にもなります 。

土用にブルーになる人の体

梅雨や夏の終わりなど季節の移行期間である「土用」は、「脾」の季節。「湿邪」の影響を受けやすい時期です。湿邪は消化器系である脾の働きを弱らせ、体が鉛のように重だるい、食欲不振、むくみ、下痢といった症状が現れます。

秋にブルーになる人の体

秋は「肺」の季節で、「燥邪」の影響を受けやすい時期。肺は呼吸を司り、体の潤いを保ち、外の邪気から身を守るバリア機能とも深く関わっています。

空気が乾燥する秋は、肺がダメージを受けやすく、その働きが低下しがち。咳、喉の痛み、皮膚の乾燥、免疫力の低下によるかぜなどの症状が現れやすくなります。

冬にブルーになる人の体

冬は「腎」の季節。腎は生命力の源である「精」を貯蔵し、成長・発育・生殖、そして老化をコントロールする重要な臓腑です。「寒邪」は腎の働きを低下させ、冷え性、頻尿、足腰のだるさ、気力低下、免疫力低下といった症状を招きます。

季節ごとの「邪気」により心と体がアンバランスになったときに、「がんばらなければ」と無理をすると、「気虚」をはじめ複数の病態が絡み合って「慢性疲労症候群」になります。不調のサインを感じたら無理をせず、心と体をゆっくり休ませましょう。

季節と邪気の関係

邪気は外からだけではなく、気などの不足・滞りによって、体内からも生じます。

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄