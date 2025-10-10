◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦 フィリーズ1―2×ドジャース（2025年10月8日 ロサンゼルス）

フィリーズは9日（日本時間10日）、敵地でのドジャースとの地区シリーズ第4戦に延長戦の末、サヨナラ負け。対戦成績が1勝3敗となり、シリーズ敗退が決定した。

試合後、ロブ・トムソン監督は「ドジャースの投手陣が非常に良かった。打線も悪くないが、得点は少なかった。結局、投手戦だ。両チームとも素晴らしい投球をした。戦いは拮抗していたが、結果は相手が上回った。非常に悔しい」とドジャースの投手力を称え、悔しさをにじませた。

シーズン終了が決まったものの「彼らが1年間やってきたことを評価している。準備し、競い合い、支え合った。本当にプロフェッショナルだ。私は彼らのマネージャーであることを誇りに思う。コーチ陣も、サポートスタッフも同じだ。エリートの集団だ」と懸命に戦って選手、コーチ陣、スタッフのこの1年間をねぎらった。

延長11回は2死満塁で5番手・カーカリングがパヘスのゴロを処理仕切れず、慌てて本塁へ送球も逸れてしまい三塁走者のキム・ヘソンが生還。痛恨のミスでサヨナラ負け。直後にはカーカリングに話しかける場面も見られ「“顔を上げろ”と伝えた。あの瞬間は状況に流されてしまっただけだ。本当に良く投げてくれた。彼の肩にすべてを背負わせてしまっているようで気の毒に思う。しかし、勝つのもチーム、負けるのもチームだ」と1人で敗因を背負う必要はないとかばった。

自身だけでなくシュワバーやリアルミュートらチームメートがカーカリングに寄り添い、激励したことには「彼らが何でできているかを示している。勝つのもチーム、負けるのもチーム。仲間を支える。辛くても、互いを支える姿を見るのは良いことだ」と素晴らしい姿と選手たちを誇らしげに称えた。

また、自身の去就については「それは自分にコントロールできることではない。今は心が折れている60人の選手たちのことを考えている。それが最優先だ」とまずは選手たちの心のケアに努めたいと語った。