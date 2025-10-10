見た目から動き、声まで男の色気が凝縮した。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月9日の第2試合にTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が出場。東1局1本場、ライバルとの競り合いを制して高打点をゲットすると、野太い“イケボ申告”でファンを魅了した。

【映像】動きも声も渋い！萩原聖人、男の色気

Mリーグ初年度からプレーする萩原だが、今年で54歳に。芸能界ではドラマ・映画・舞台などでも活躍。特に近年では、作品を引き立て、引き締めるバイプレーヤーとしての活躍も目立っている。多忙な中、麻雀では雀荘などで直接触れ合う機会も保ち続け『ファンあっての萩原聖人』を強く肝に銘じた行動、言動が続いている。

そんな中、今期のMリーグではさらにたくましくなった姿を見せている。親番でテンパイ連荘し迎えた東1局1本場、配牌は中の対子に六・七万、6・7筒、7・8索と、萩原が得意とする三色同順が見える配牌になった。

ここで先にテンパイを入れたのはKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）。萩原にとってはチャンス手を蹴られかねないところだったが、グッと鳴きをこらえると8巡目に8筒を引いてイーシャンテン。さらに次巡、序盤でポンを我慢した中を暗刻にしてテンパイすると、決意を固めてペン3索のリーチを打った。

これがなんと山に4枚残り。渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）も追いつき、3人テンパイで終盤に突入すると、15巡目に萩原の指には3索の感触が伝わった。リーチ・ツモ・中・ドラ2の満貫、1万2000点（＋300点、供託2000点）ゲットの瞬間だ。素早い所作に、渋く「4000は4100オール」と発声した一連の流れに、視聴者からは「芸術的！」「ハギーかっけぇ！」という声が寄せられた。なお萩原は最終盤までもつれ込んだ接戦を制して今期2勝目をあげた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

