大分県大分市の高校生が自分の夢を掴むため挑んだある全国オーディションで見事グランプリに輝きました。

夢を叶えるため努力を続けるその高校生を取材しました。

大分市の大分東明高校。にぎやかな教室で授業を受けているのは3年生の長岡美紗さんです。

大学受験を控え勉強に励む長岡さん、クラスメイトに彼女の人柄について聞いてみると。

◆クラスメイト

「すごくまじめでストイックなイメージ」

「とてもやさしくて話しやすい。プリキュアとかアニメが好きなのでそのアニメの話をよく聞く」

「ストイックでアニメ好き」という長岡さん。そんな彼女が挑戦した全国オーディションとは…。

それは声優のオーディションです。

長岡さんは2025年プロアマ問わず出場出来る全国オーディションに参加し見事グランプリに輝きました。

特典として人気アニメへの出演権も獲得、夢への第一歩を踏み出しました。

中学生のころから声優に憧れ2024年、大分市の声優教室に通い始めた長岡さん。

現在は週1回、2時間のレッスンに通いながら技術を磨いています。

「アニメってすごくいろんなジャンルがあって異世界に行ったり、何歳になっても高校生役をもらったら高校生役にもなれるそういう人生を自分の人生だけではなくてほかの人生も歩めるのが本当に魅力的」

長岡さんはレッスン以外にも教室の友達とLINEで好きな漫画やアニメのセリフを投稿し合うなどして研さんを重ねています。

こちらは長岡さんが好きだという漫画。主人公の女の子の声を想像して演じ友達に送ったりしているそうです

長岡さんを指導してきた福井信介さんは前向きな姿勢と行動力が彼女の強みだと話します。

◆大分声優・演技教室福井信介さん

「（純粋な気持ちで）取り組んでくれるというところがあって、そのまっすぐさがすごく素敵な魅力。自分がこの業界で生きていくための力を残りの日々で培ってほしい」

長岡さんは今後県内の短期大学への進学を目指しながら声優教室に通いプロになる夢を追い続けるということです。

「いつまでも『声優志望』のままだったら実感が無いというか覚悟が決まらないので、普段は声優になったつもりで生活している。まだ表現が小さいので、ここの大分声優教室で楽しく芝居を研究して学んで本当にアニメを見ている人の心に残るような演技をしていきたい」

声優の魅力は「キャラクターに声を吹き込むことで自分以外の人生も歩めること」と語る長岡さん。大分から全国へと羽ばたき人気声優として活躍する日を楽しみにしています。

