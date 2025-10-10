10日14時現在の日経平均株価は前日比603.40円（-1.24％）安の4万7977.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は121、値下がりは1465、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は172.73円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が79.46円、東エレク <8035>が50.51円、ＴＤＫ <6762>が40.91円、日東電 <6988>が33.17円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を255.36円押し上げている。次いでファナック <6954>が14.48円、中外薬 <4519>が5.66円、良品計画 <7453>が5.56円、荏原 <6361>が2.53円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は小売の1業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、鉱業、石油・石炭、鉄鋼、銀行、化学と並ぶ。



