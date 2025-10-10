ビールサーバも完備！届いた夜食で家呑み乾杯！【金曜日の焼き鳥】
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■金曜日の焼き鳥
■焼き鳥
材料（2人分）
鶏もも肉……1枚（250g）
長ねぎ……1本
A酒……小さじ2
A砂糖……小さじ1/2
Aにんにく（すりおろし）……小さじ1/2
A塩……小さじ1/4
Bしょうゆ……大さじ1
Bみりん……大さじ1/2
B砂糖……大さじ1/2
作り方
1. 鶏もも肉は一口大に切ってAをもみ込み、10分ほど味をなじませる。長ねぎは3cmの長さに切る。
2. 小鍋にBを入れて中火にかけ、とろみがつくまで加熱をする。
3. 竹串に鶏肉、長ねぎを交互に刺し、竹串の手で持つ部分をアルミホイルで包む。
4. 魚焼きグリルの網に薄くサラダ油（分量外）を塗って3を並べる。弱火で焼き、火が通ったら2を塗ってさらに焼く。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』