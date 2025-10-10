金曜日の焼き鳥


【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。

■金曜日の焼き鳥

ゴ…ゴリラッ…！！


焼き鳥のレシピ


■焼き鳥

材料（2人分）

鶏もも肉……1枚（250g）

長ねぎ……1本

A酒……小さじ2

A砂糖……小さじ1/2

Aにんにく（すりおろし）……小さじ1/2

A塩……小さじ1/4

Bしょうゆ……大さじ1

Bみりん……大さじ1/2

B砂糖……大さじ1/2

作り方

1. 鶏もも肉は一口大に切ってAをもみ込み、10分ほど味をなじませる。長ねぎは3cmの長さに切る。

2. 小鍋にBを入れて中火にかけ、とろみがつくまで加熱をする。

3. 竹串に鶏肉、長ねぎを交互に刺し、竹串の手で持つ部分をアルミホイルで包む。

4. 魚焼きグリルの網に薄くサラダ油（分量外）を塗って3を並べる。弱火で焼き、火が通ったら2を塗ってさらに焼く。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』