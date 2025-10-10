

2025年秋はビデオゲームがかなり豊作である。あるメディアではジャーナリストが「ゲームが多すぎる」と指摘しており、確かに遊びきれないほどたくさんの作品が登場しているのだ。

しかも、ことごとく評価が高い。レビュー集積サイト「Metacritic」を見てみると、今回紹介するタイトルはどれも100点満点中90点近くの高評価を叩き出しているのである。

この記事では、2025年秋発売の注目タイトルを5つにしぼって紹介しよう。これらのタイトルに手を出せば、秋の夜長すらも短く感じられるだろう。

有名ホラーが和風で復活『SILENT HILL f』



2025年9月25日に発売された『SILENT HILL f』は、有名な「サイレントヒル」シリーズの最新作となる。ただしこのシリーズは一時期動きが止まっており、2024年の『SILENT HILL 2』あたりから改めて再始動した形となる。

本作の主人公は、日本の田舎町に住む女子高校生の「深水雛子（しみずひなこ）」。平凡だったはずの町は不気味な様子に変化し、彼女は生き残るために戦わざるを得ない状況に陥る。

1960年代の日本が舞台のホラーゲームになっており、シナリオは『ひぐらしがなく頃に』で有名な竜騎士07氏が担当している。グロテスクな表現やアクション要素にも注力しているのが特徴だ。

Metacriticのスコアは86点とかなりの高評価になっており、すでに全世界100万本を達成している。ただしユーザーからは、ホラーゲームなのに敵を倒す爽快感がすごいと指摘され、それがネットミームにもなりつつある。

◆『SILENT HILL f』が遊べるゲーム機

・PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

伝説のローグライトアクション再び『Hades II』



早期アクセスが終了し、正式版がついに発売された『Hades II』。海外での知名度はバツグンだ（画像はSteamより）

同じく2025年9月25日発売の『Hades II』は今回紹介するなかで最も評価の高い作品だ。名前のとおり『Hades』の続編となるローグライク・ダンジョンアドベンチャーとなる。

ジャンル名は複雑だが、要するに「毎回変化するダンジョンをうまく攻略するアクションゲーム」である。主人公であるハデスの娘「メリノエ」が、オリュンポスの神々から授かった功徳を駆使し、ダンジョンの攻略を目指す。

派手なアクションはもちろん、ランダムに手に入るアイテムでどう攻略するか頭を悩ませるのも特徴のひとつ。恒久的な成長要素や、死ぬたびに強化される「ゴッドモード」もあるため、アクションが苦手な人も比較的遊びやすい。

Metacriticのスコアは94点で、マストプレイの領域に達している。前作に引き続き高く評価されているようだ。

◆『Hades II』が遊べるゲーム機

・PC、NintendoSwitch、NintendoSwitch 2

江戸時代の北海道を描いた『Ghost of Yōtei』



とにかく美しい日本が描かれるオープンワールドゲーム『Ghost of Yōtei』（画像はPlayStation公式サイトより）

2025年10月2日発売予定の『Ghost of Yōtei』もかなりの注目作だ。本作は2020年に発売された『Ghost of Tsushima』の続編となるアクションアドベンチャーゲームである。

アメリカのゲーム開発会社が作った作品ではあるが、「理想的なビジュアルの日本」を描くシリーズとして高く評価されている。『Ghost of Yōtei』の舞台は関ヶ原の戦いの数年後（江戸時代初期）で、北海道の羊蹄山周辺が舞台となっている。

主人公は、復讐のために旅をする女武芸者、篤（あつ）。時代劇と西部劇を組み合わせた独特のストーリーは健在のようで、三味線や墨絵など和を思わせる要素もいろいろと用意されている。

Metacriticのスコアは87点。前作を正統進化させたような内容が評価されており、本作から入ってもまったく問題ないだろう。

◆『Ghost of Yōtei』が遊べるゲーム機

・PlayStation 5

あの「FFT」がリメイクで復活



レトロゲームのリメイクながらかなりの高評価になっている『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』（画像はSteamより）

2025年9月30日発売の『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』も高い評価を受けているゲームだ。

本作は1997年に発売された『ファイナルファンタジータクティクス』のリメイク作品である。ストーリーの加筆修正・ボイス追加を行った「エンハンスド」と、オリジナルをなるべく忠実に再現した「クラシック」のふたつのモードを搭載している。

いわゆるシミュレーションRPGと呼ばれるジャンルだが、原作はそのなかでもかなり高く評価されていた作品だ。そのリメイク版が出るということで、注目もかなりのもの。

Metacriticのスコアは88点であり、正直なところ筆者はこれに驚いた。『Ghost of Yōtei』より高いとはにわかに信じがたく、かなりの評価といえよう。

◆『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』が遊べるゲーム機

・PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X|S、NintendoSwitch、NintendoSwitch 2、PC

2025年秋の大本命『Pokémon LEGENDS Z-A』



ついにNintendo Switch 2でポケモン新作が登場。ジャンルの変化にも注目したい（画像は任天堂公式サイトより）

今年秋発売の注目タイトルといえば、やはり2025年10月16日登場の『Pokémon LEGENDS Z-A』は外せないだろう。

本作は「ポケットモンスター」シリーズ最新作となるタイトルで、なんとジャンルがアクションRPGになっているところが大きな特徴だ。ポケモンたちがついにリアルタイムでバトルを行うのである。

これまでかなり古典的なRPGといえるポケモンだったが、従来のファンを取りこぼさないようにしつつも現代風のゲームに仕上げようとしているようだ。Nintendo Switch 2をさらに牽引するソフトになるだろう。

本作は記事執筆時点でMetacriticのスコアが出ていない状態だが、よほどのことがなければ80点以上の高い評価はかたいだろう。売り上げもかなりのものになると予想できる。

◆『Pokémon LEGENDS Z-A』が遊べるゲーム機

・NintendoSwitch、NintendoSwitch 2

（渡邉 卓也 ： ゲームライター）