¤Î¤ó¤¬¡È»Ë¾å½é¤Î½÷À­´ý»Î¡ÈÌÜ»Ø¤¹ÌòÊÁ¤ÇÌÔÆÃ·±¡ª¡ÖÄ«¤´ÈÓ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤È¤­¤â¾­´ýÈ×¤Ç¶ð¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¡×

¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï9·î29Æü¡¢Æ±ÆüÌë¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊËè½µ·îÍËÌë8»þ¡Á¡¢Á´8ÏÃ¡Ë¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¡¢¡ÖÇÛ¿®Ä¾Á°¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ó¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¡¢±ü´Ó·°¤µ¤ó¡¢¿¹½¥ÅÍ¤µ¤ó¡¢ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¡¢À¾²¬ùþÇÏ¤µ¤ó¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤¬Ìó200Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Î¤ó¡¢¡È»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡ÈÌÜ»Ø¤¹ÌòÊÁ¤ÇÌÔÆÃ·±
¡ÖÄ«¤´ÈÓ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤È¤¤â¾´ýÈ×¤Ç¶ð¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¡×
ËÜÅÂ¤Ç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æµ§Åø¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£¡È»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡È¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ°´ê¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤Ë´î¿§ËþÌÌ¡£
¡Ö¾´ý¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¶ð¤Ë¿¨¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾Ð´é¤¬¤Ê¤¯¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÇÂÖÅÙ¤¬°¤¤Ìò¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈôÄ»¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤ó¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö1Æü100²ó¶ðÂÇ¤ÁÎý½¬¤ò¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ëÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¼ê¤Ï¾´ýÈ×¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¶ð¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌÔÆÃ·±¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬½é¶¦±é¤Î¤ó¤Ë¾×·â¡ÖËÜÅö¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¤ó¤À¡×
¤½¤ó¤Ê¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÆ£Æ²À®¸çÌò¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¤È¤ÏÆ±ºî¤¬½é¶¦±é¡£
¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥é¥Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Æ¡Ø¥Ò¥ã¡¼¡ª¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ£Æ²¤È¤·¤Æ¹Ó¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¥ã¥é¤Ï¿·Á¯¤Çáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Î¤ó¤µ¤ó¤È½éÂÐÌÌ¤·¤¿»þ¤Ï¡Ä¡Ä¼Âºß¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÊý¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë°ìÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¿§¡¹¤ÊÉ½¸½¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È½é¶¦±é¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸µ¾´ýÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¡¦°ÂÆ£Å´ºØÌò¤ÎÀ¾²¬ùþÇÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¶¦±é¤Î¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÃ¯¤«¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¾´ý¤ò»Ø¤¹¥·¡¼¥ó¤ÇÀµÌÌ¤«¤é´é¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡Ø¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤À¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¾®³Ø2Ç¯À¸¤ÎËÍ¤ÎÂ¹Ì¼¡×¤È¾Ò²ð¡£
¤³¤ì¤Ë¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¼Ì¿¿¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
10Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¤È¤ÏÇ®¤¤¥Ï¥°¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤Ç¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ºî¤¬Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ëÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤ÈÈôÄ»¤ÎÉã¤Ç¾´ý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦·ë¾ë¾´°ìÌò¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¡£
Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Ç¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Ï»×¤ï¤º¹µ¼¼¤Ç¥Ï¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤â¡ÖËÍ¤âÆ±¤¤Ç¯¤À¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
°ìÊý¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤Î¤ó¤µ¤ó¤È¤Î½é¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃý¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÌòÊÁ¤¬ÌòÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¿ôÆüÁ°¤Ë°ì¸ÀÆó¸ÀÃý¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢²ÉÌÛ¤ÊÃæÂ¼»âÆ¸¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¤´°§»¢¤·¤¿»þ¤ÏÌµ¸À¤Ç°ìÎé¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬Ìò¤Î¤¿¤á¤À¤Èµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤¢¤¨¤Æ¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë´¶¼Õ¡£
¤¿¤À¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡Ø¤É¤Ã¤Á¤À¤í¤¦!?¡Ù¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÌò¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤ò¿®¤¸¤Æ¡×¤ÈËÜ²»¤â¤³¤Ü¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿¹½¥ÅÍ¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤Ë¡Ä¡Ä¡×
·»¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³
¤Þ¤¿¡¢·ë¾ëÎ¶ÌéÌò¤Î¿¹½¥ÅÍ¤µ¤ó¤ÏµÁÍý¤Î»Ð¡¦ÈôÄ»¤ÈÈ¿ÌÜ¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¤¬¡¢¼Â¤Î·»¤Ç10¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BUDDiiS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹±Ñ¼÷¤µ¤ó¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¹ðÇò¡£
¿¹¤µ¤ó¤¬¡ÖÃç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¥È¥¤¥ì¤â°ì½ï¤Î¸Ä¼¼¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¡¢¤Î¤ó¤«¤é¤â¡ÖÆÃ¼ì¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿¹¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï23Ç¯¤½¤ì¤ÇÉáÄÌ¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢³§¤µ¤ó¤¬º£¤½¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¾ï¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«³Ð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Î¶Ìé¤Îº§Ìó¼Ô¡¦Áá¸«Í³ÆàÌò¤ÎÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ôÉÃÁ°¤Þ¤Ç¿¹¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ª¤é¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤È¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼»âÆ¸¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡¤â¡ª
¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡Öº£Æü¤Ï¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÎÈ¯À¼¤Ç¡¢9·î14Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¡¢9·î18Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿¹¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ10·î5Æü¤Ë79ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¾²¬¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡£
¾´ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÆÃÀ½¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿À¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î!?¡¡º£ÉñÂæ¤Î·Î¸ÅÃæ¤À¤«¤é·Î¸Å¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¤Î¤ó¤µ¤ó¤«¤é¡Öº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¾´ý¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Éü½²·à¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤äÇº¤à»ö¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÉü½²·à¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤àÍ¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ò¸«¤ÆÌÀÆü¤Î³èÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À§Èó¤È¤âºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾´ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡ÖABEMA¡×¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡È¾´ý¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤¤¤¿ËÜ³Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡£¤¤¤è¤¤¤è9·î29Æü¤«¤é¡¢Ëè½µ·îÍËÆü¤ÎÌë8»þ¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Å·ºÍ´ý»Î¡Ú¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¡Û¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÚÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡Û¡£
Êì¤È3¿Í¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¾´°ì¤Ï2¿Í¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Êì¤ÈÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÈôÄ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊì¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢ÈôÄ»¤Ï¸ÉÆÈ¤Î¿È¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÈôÄ»¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¾´°ì¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²êÀ¸¤¨¡¢Éü½²¤ò»î¤ß¤ëÈôÄ»¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿Þ¤é¤º¤â¾´ý¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
ÈôÄ»¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¤¤¿¡¢¸µ´ý»Î¤Î¡ÚÆ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡Û¤Ï¡¢¾´°ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ø±ï¤Î²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤Ë¡Ö¾´ý¤ÇÉü½²¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
ÈôÄ»¤Ï¡¢Æ£Æ²¤È¤½¤ÎÎø¿Í¡ÚÎé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¡Û¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Éü½²·×²è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ£Æ²¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡Ö»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡Ý¡Ý
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¾´°ì¤Î¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¾´ý³¦¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö·ë¾ë²È¡×¤ÎÂ¸ºß¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡¢¾´ý¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤È¼ÂÎÏ¤ÎÀ¤³¦¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÈôÄ»¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢”»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î”¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
Éü½²¤ÎÀè¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ý¡½
¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
