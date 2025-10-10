藤森慎吾、年収1億円歯科医師＆美容師に恋愛指南『ガールオアレディ シーズン2』第7話

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第7話を10月5日（日）夜9時より放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『ガールオアレディ シーズン2』とは

同番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。

世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿に注目です。

また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカさん、タレントの若槻千夏さんに加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、俳優の平祐奈さんが決定しています。

■藤森慎吾、年収1億円歯科医師＆美容師に恋愛指南

2025年10月5日放送の第7話のスタジオトークでは、経営者のモエミが、美容師・トシヒコと年収1億円の歯科医・ノリヤスとの間で揺れ動いている話に。

トシヒコはモエミと元アイドル・アイミを選び、トライアングルデートに出かけましたが、旅の途中で「本日の夕食はA：居酒屋、B：レストラン」という質問に居酒屋を選んでしまい、1人でビールを飲むことに。

この行動に対してスタジオMCは総ツッコミを入れ、アン ミカさんは「（トシヒコは）レストランより居酒屋を選ぶ人やし……」とイジり、若槻さんは「トシヒコは生ビールが飲みたかったの！」とフォロー。藤森さんは「黙ってデートはレストラン行け！」と鋭いツッコミを入れました。

■藤森が“イチ押し”女性メンバーを明かす！

一方、モエミと真剣に結婚観や子ども、将来の金銭面について語った年収1億円の歯科医・ノリヤスについて藤森さんは、「（ノリヤスは）意外とちゃんと結婚観の話をしてくれるからね。言葉のチョイスは気になるけど……」「『これ逆算していかないといけないから、そうなるとそろそろ……』って言い方は気になるけど実は結婚のことをちゃんと考えてる」と評価しました。

また、自身もタカを気になっているにもかかわらず、ナツキとの恋がうまくいくよう後押ししたタレント・ルナをスタジオMC一同絶賛。藤森さんは「前の晩も（ルナは）辛かったよね……（タカの）相談を聞かされていたから」と労い、アン ミカさんは「笑顔であんなことできる？ 絶対ナツキちゃんにプラスになることやん？」とコメント。

さらに藤森さんは「マジでごめんなさい。順位つけるなって言われているけど……」と、第2話のスタジオトークでアン ミカさんが「男性陣に本当に気をつけてほしいのが、『君が一番』って言っちゃダメ。」と語っていたことについて前置きをしつつも、「（ルナが）一番いい子！」と大絶賛し、これにはアン ミカさんも「これは大丈夫、客観的やから（笑）」と笑顔で返しました。

■野呂佳代の後輩・SDN48出身の元アイドルが婚活に苦戦

さらに第7話では、ノリヤスに選ばれてトライアングルデートに出かけたSDN48出身の元アイドル・アイミが、「帰りたい……結婚って難しくもあり重要な問題なんだなと思いました。気軽な気持ちでいけない」「この人だっていうような秀でている人が正直あんまりいなくて……」と、婚活に苦戦。

アイミの口から語られたリアルな結婚観とは……？ 『ガールオアレディ シーズン2』第7話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

■番組概要

ABEMA『ガールオアレディ シーズン2』

第7話放送日時：2025年10月5日 夜9時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

第7話放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p6

第8話放送日時：2025年10月12日 夜9時

第8話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/A2Yv5hPPMHnXSP

主題歌：iri 『CUBE』 https://iri.lnk.to/CUBE

