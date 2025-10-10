¡È¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É±é¤¸¤ë¤Î¤ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¾×·â¡Ö¤Î¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÛÁüÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡×¡ãABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING ¡ÙÂè1ÏÃÇÛ¿®
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï9·î29Æü¡Ê·î¡ËÌë8»þ¤è¤ê¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Èþ¤·¤Éü½²·à¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡ª
¡È¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É±é¤¸¤ë¤Î¤ó¤Ë¾×·â
¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÈÈ×¾å¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¡£
¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë”¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË”Æ£Æ²À®¸ç¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¡¢ÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤Î·ë¾ë¾´°ìÌò¤ËÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë±ü´Ó·°¤µ¤ó¡¢¿¹½¥ÅÍ¤µ¤ó¡¢ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¡¢À¾²¬ùþÇÏ¤µ¤ó¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ°Ê²¼¡¢Âè1ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê
ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤ÏÍÄ¤¤º¢¡¢Êì¡¦·Ë»Ò¡Ê±ü´Ó·°¡Ë¡¢Éã¡¦¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈôÄ»¤ÏÁá¤¯¤«¤é¾´ý¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·Ì¤Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ý»Î¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦¾´°ì¤Ï¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¡¢Éé¤±Â³¤¤ÎÆü¡¹¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¾´ý¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·èÃÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈôÄ»¤Ï¾´ý¤ò¤ä¤á¡¢Êì¤ÈÆó¿Í¤ÇÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ»þ¤Ï·Ð¤Á¡¢¾´°ì¤Ï¡Ö¾´ý¤Î¿À¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÌ¾´ý»Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÈôÄ»¤È·Ë»Ò¤Ï¶ì¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ë»Ò¤ÏÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢Í¾Ì¿¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÈôÄ»¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ËÉã¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¾´°ì¤Î¼«ÅÁ¤Î½ÐÈÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¸þ¤¡¢ÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¾´°ì¤Î¸½ºß¤ÎºÊ¡¦·ë¾ë¹á¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¾´°ì¤¬´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡Ä¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉ×¤ò»×¤¤Â³¤±¤¿·Ë»Ò¤Ï¡¢ÈôÄ»¤Ë¡Ö»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Êì¤Î»à¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ëÈôÄ»¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡£¾´°ì¤Î¼«ÅÁ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬°ìÀÚµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¤Ï²ÈÂ²¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¾´°ì¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡Ä¡£Éã¤Îµ²±¤«¤é´°Á´¤Ë¾Ã¤·µî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ë¡¢ÈôÄ»¤Ï¿¼¤¤ÀäË¾¤È·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÈôÄ»¤ÎÃæ¤ËÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁþ¤·¤ß¤ÈÉü½²¤Î´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Î¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÛÁüÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡×
¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤Ï¡¢¾´°ì¤ÎÂÐ¶É²ñ¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼ê¤ËÈà¤Î¤â¤È¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¡£Ææ¤ÎÃË¡¦Æ£Æ²À®¸ç¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢²¿¼Ô¤À¡£Ã¯¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÈôÄ»¤¬¸ÍÏÇ¤¦Ãæ¡¢Æ£Æ²¤Ï¡Ö²¶¤â·ë¾ë¾´°ì¤ò»¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤À¤¬¡¢¤¢¤ÎÃË¤ò»¦¤»¤ë¤Î¤Ï¾´ý¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÅÜ¤ê¤òÊç¤é¤»¤¿ÈôÄ»¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿È×ÌÌ¤ò¾×Æ°Åª¤Ë»Ø¤·¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¶öÁ³¤Ë¤â¾´°ì¼«¿È¤¬¾¡¤Ã¤¿¾´ý¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÆ£Æ²¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÆ£Æ²¤Ï¡ÖÈôÄ»¤Ê¤é¾´ý¤Ç¾´°ì¤ò»¦¤»¤ë¡×¤È³Î¿®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¾´ý¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÔÀä¤ÊÉü½²·à¤¬³«Ëë¤·¤¿Âè1ÏÃ¡£ÈôÄ»¤ÏËÜÅö¤Ë¾´ý¤ÇÉã¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¡¢¿´¤Î°Ç¤òÀ²¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢Æ£Æ²¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
ÇÛ¿®¸å¡¢½é¤Î¡È¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É±é¤¸¤ë¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÛÁüÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Î¤ó¤Î¿·¶ÃÏ¡×¤Ê¤É¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡¦Â¼¾å¤Î¡È´ý»Î¡É»Ñ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ª
¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤±éµ»¡ª¡×¡ÖËÜÊª¤Î´ý»Î¤«¤È¡×
¤µ¤é¤ËÂè1ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¾´ý¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡¦Â¼¾å·ò»Ö¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®³«»ÏÁ°¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìò¤É¤³¤í¤Ï¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó±é¤¸¤ë·ë¾ë¾´°ì¤ÎÂÐ¶ÉÁê¼ê¤Î´ý»ÎÌò¡£
ËÜÊª¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ª¡¼¥é¤¢¤ë¡È´ý»Î»Ñ¡É¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Á³µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤±éµ»¡ª¡×¡ÖËÜÊª¤Î´ý»Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ¼¾å¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤«¤éÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ¾×·âÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè1ÏÃ¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Å·ºÍ´ý»Î¡Ú¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¡Û¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÚÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡Û¡£
Êì¤È3¿Í¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¾´°ì¤Ï2¿Í¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Êì¤ÈÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÈôÄ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊì¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢ÈôÄ»¤Ï¸ÉÆÈ¤Î¿È¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÈôÄ»¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¾´°ì¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²êÀ¸¤¨¡¢Éü½²¤ò»î¤ß¤ëÈôÄ»¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿Þ¤é¤º¤â¾´ý¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
ÈôÄ»¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¤¤¿¡¢¸µ´ý»Î¤Î¡ÚÆ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡Û¤Ï¡¢¾´°ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ø±ï¤Î²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤Ë¡Ö¾´ý¤ÇÉü½²¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
ÈôÄ»¤Ï¡¢Æ£Æ²¤È¤½¤ÎÎø¿Í¡ÚÎé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¡Û¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Éü½²·×²è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ£Æ²¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡Ö»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡Ý¡Ý
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¾´°ì¤Î¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¾´ý³¦¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö·ë¾ë²È¡×¤ÎÂ¸ºß¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡¢¾´ý¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤È¼ÂÎÏ¤ÎÀ¤³¦¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÈôÄ»¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢”»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î”¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
Éü½²¤ÎÀè¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ý¡½
¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡üABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù
¡ãÂè1ÏÃ¡ä
