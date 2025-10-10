40歳以上の人は要注意！約7割が知らない「アイフレイル」とは？「目の愛護デー」に考えたい目の健康習慣
毎年10月10日は「目の愛護デー」。加齢とともに誰にでも起こり得る目の機能の衰え「アイフレイル」への注目が高まっているが、その認知度はまだ低いのが現状だ。特に40代以降は見え方に変化が出やすくなるにもかかわらず、眼科受診を怠ったり、視力矯正をしないまま不満を抱えている人も多いのではないだろうか。
【画像】近くの見え方に不満を感じる人は9割に達する
そこで、一般社団法人日本コンタクトレンズ協会は、初めて実施した「アイフレイル実態調査」から、40〜64歳の男女の「アイフレイル」の認知度や眼科受診率、視力矯正の実態、さらには遠近両用コンタクトレンズの認知状況など、プレフレイル世代の目の健康意識を探った。
■「アイフレイル」7割が言葉すら知らない結果に
まず、「アイフレイル」という言葉を知っているか尋ねたところ、「言葉の意味をよく知っている」と答えた人はわずか3.1％。「意味をだいたい知っている」(9.6％)、「言葉のみ知っている」(16.9％)を合わせても認知率は29.6％にとどまり、約7割(70.4％)が言葉すら知らないという結果に。
また、直近1年以内に眼科を受診した人は31.3％(半年以内18.9％、1年以内12.4％)。一方で「3年よりも前」が37.6％と最多で、「忘れた、覚えていない、受診していない」(19.3％)という回答もあった。
受診理由は「眼鏡、コンタクトレンズの処方や調整」(34.1％)が最も多く、次いで「視力の低下や見えにくさを感じた」(12.6％)。「新聞やテレビなどで目の健康の重要性を知り、予防的に受診した」という人はわずか0.7％にとどまる。
近くの見え方については「小さな文字が読みにくい」(51.5％)、「ピントが合わせづらい」(38.4％)、「スマートフォンやパソコンの画面が見づらい」(26.7％)という結果に。特に“近くが見えにくい”という自覚はあるが視力矯正を行っていない人の間では、「小さな文字が読みにくい」が65.7％と全体より10ポイント以上上がり、近くの見え方に不満を感じている人は9割に達した。
しかし、遠近両用コンタクトレンズを使用している人は、遠くの見え方で54.5％、近くの見え方で49.0％が「満足」と回答しており、矯正により一定の改善が得られているようだ。
遠近両用コンタクトレンズについて「知っている」と答えた人は60.4％で、「アイフレイル」を認知している層では67.9％と高く、「アイフレイル」の認知拡大が遠近両用コンタクトレンズへの理解や利用促進につながる可能性が示唆された。
■自分に合った矯正方法を知ることが重要
慶應義塾大学 医学部 眼科学教室主任の根岸一乃教授は、「アイフレイルの代表的な症状が老視(老眼)で、多くの方が40代から経験します。未矯正のまま放置すると仕事や日常生活の質が下がるだけでなく、心身の健康にも影響を及ぼす可能性があります」と指摘。
メガネや遠近両用コンタクトレンズなど、自分に合った矯正方法を眼科医と相談し、早期に適切な対策を取ることが重要だと呼びかけている。
日本コンタクトレンズ協会は、40代前半からの予防的な眼科受診の啓発や、遠近両用コンタクトレンズを含む老視矯正への理解促進に今後いっそう取り組む方針だそう。2025年は、9月10日の「コンタクトレンズの日」と10月10日(金)の「目の愛護デー」に合わせ、タレントのRIKACOさんがYouTubeチャンネル「RIKACO LIFE」で眼科専門医と対談する動画を公開し、啓発を強化している。
加齢に伴う目の衰えは避けられないものの、正しい知識と早めの対策があれば、仕事や日常生活の質を守ることができる。見え方の変化を放置せず、定期的な眼科受診や、自分の生活スタイルに合った矯正法を取り入れることが、将来の健康な視生活への第一歩となるだろう。
10月10日の「目の愛護デー」は、自分自身の目の状態を振り返り、あらためて目の健康を考えるきっかけにしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】近くの見え方に不満を感じる人は9割に達する
そこで、一般社団法人日本コンタクトレンズ協会は、初めて実施した「アイフレイル実態調査」から、40〜64歳の男女の「アイフレイル」の認知度や眼科受診率、視力矯正の実態、さらには遠近両用コンタクトレンズの認知状況など、プレフレイル世代の目の健康意識を探った。
まず、「アイフレイル」という言葉を知っているか尋ねたところ、「言葉の意味をよく知っている」と答えた人はわずか3.1％。「意味をだいたい知っている」(9.6％)、「言葉のみ知っている」(16.9％)を合わせても認知率は29.6％にとどまり、約7割(70.4％)が言葉すら知らないという結果に。
また、直近1年以内に眼科を受診した人は31.3％(半年以内18.9％、1年以内12.4％)。一方で「3年よりも前」が37.6％と最多で、「忘れた、覚えていない、受診していない」(19.3％)という回答もあった。
受診理由は「眼鏡、コンタクトレンズの処方や調整」(34.1％)が最も多く、次いで「視力の低下や見えにくさを感じた」(12.6％)。「新聞やテレビなどで目の健康の重要性を知り、予防的に受診した」という人はわずか0.7％にとどまる。
近くの見え方については「小さな文字が読みにくい」(51.5％)、「ピントが合わせづらい」(38.4％)、「スマートフォンやパソコンの画面が見づらい」(26.7％)という結果に。特に“近くが見えにくい”という自覚はあるが視力矯正を行っていない人の間では、「小さな文字が読みにくい」が65.7％と全体より10ポイント以上上がり、近くの見え方に不満を感じている人は9割に達した。
しかし、遠近両用コンタクトレンズを使用している人は、遠くの見え方で54.5％、近くの見え方で49.0％が「満足」と回答しており、矯正により一定の改善が得られているようだ。
遠近両用コンタクトレンズについて「知っている」と答えた人は60.4％で、「アイフレイル」を認知している層では67.9％と高く、「アイフレイル」の認知拡大が遠近両用コンタクトレンズへの理解や利用促進につながる可能性が示唆された。
■自分に合った矯正方法を知ることが重要
慶應義塾大学 医学部 眼科学教室主任の根岸一乃教授は、「アイフレイルの代表的な症状が老視(老眼)で、多くの方が40代から経験します。未矯正のまま放置すると仕事や日常生活の質が下がるだけでなく、心身の健康にも影響を及ぼす可能性があります」と指摘。
メガネや遠近両用コンタクトレンズなど、自分に合った矯正方法を眼科医と相談し、早期に適切な対策を取ることが重要だと呼びかけている。
日本コンタクトレンズ協会は、40代前半からの予防的な眼科受診の啓発や、遠近両用コンタクトレンズを含む老視矯正への理解促進に今後いっそう取り組む方針だそう。2025年は、9月10日の「コンタクトレンズの日」と10月10日(金)の「目の愛護デー」に合わせ、タレントのRIKACOさんがYouTubeチャンネル「RIKACO LIFE」で眼科専門医と対談する動画を公開し、啓発を強化している。
加齢に伴う目の衰えは避けられないものの、正しい知識と早めの対策があれば、仕事や日常生活の質を守ることができる。見え方の変化を放置せず、定期的な眼科受診や、自分の生活スタイルに合った矯正法を取り入れることが、将来の健康な視生活への第一歩となるだろう。
10月10日の「目の愛護デー」は、自分自身の目の状態を振り返り、あらためて目の健康を考えるきっかけにしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。