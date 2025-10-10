E&Iクリエイション株式会社は、SG-imageの交換レンズ「AF 25mm F1.8」にニコンZマウント用を追加。10月10日（金）に発売した。希望小売価格は2万5,000円。

APS-Cサイズのイメージセンサーに対応したAF対応レンズ。従来のソニーE、富士フイルムXマウントに加えて、ニコンZマウントが加わった。

カラーはブラック、シルバー、レッド、オレンジを用意。それぞれピントリングに色が入る。ピントリング以外はいずれもブラック。

装着イメージ（ブラック）

装着イメージ（シルバー）

装着イメージ（レッド）

装着イメージ（オレンジ）

AF駆動用にSTM（ステッピングモーター）を搭載。対応機種との組み合わせでは、瞳AFにも対応する。

撮影イメージ（提供：E&Iクリエイション株式会社）

撮影イメージ（提供：E&Iクリエイション株式会社）

対応撮像画面サイズ：APS-Cサイズ カラー：ブラック、シルバー、レッド、オレンジ 焦点距離：25mm（35mm判換算:37.5mm） フォーカスモード：AF（オートフォーカス） 絞り羽根：9枚 レンズ構成：5群7枚（高屈折率レンズ3枚含む） 絞り範囲：F1.8-F16 最短撮影距離：0.3m フィルター径：52mm 外形寸法：Φ67×32mm（マウント部・フード部除く） 質量：約152g