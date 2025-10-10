「非常に重要な２試合。強豪２か国に対して実力を示す必要がある」日本戦、韓国戦へ――パラグアイMFの覚悟「みんなで一緒にW杯に行く」
10月10日に開催される国際親善試合で、日本代表とパラグアイ代表がパナソニックスタジアム吹田で対戦する。
北中米ワールドカップまであと半年。日本同様に既に出場権を獲得しているパラグアイにとっても、今月の２試合は重要なテストマッチとなる。
パラグアイメディア『VERSUS』によれば、決戦を前にブライアン・オヘダが取材に対応。日本戦、その４日後の韓国戦に向けて、次のように意気込みを示した。
「この試合はワールドカップへの準備という点で非常に重要だ。自分たちの実力を示さなければならない。全力を尽くす必要がある。ワールドカップに向けて準備を整え、大きな成果を上げる覚悟が求められる」
MLSのレアル・ソルトレイクに所属する25歳のMFは、団結力も重視している。「僕らは大きなグループだ。全てが合わさって、みんなで一緒にワールドカップに行く」と伝えた上で、改めて「今回の２試合は非常に重要だ。強豪である２か国に対して実力を示さなければならない」と覚悟を示した。
より良い状態で北中米ワールドカップへ――。弾みをつけたい思いは、どこの国も一緒だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
