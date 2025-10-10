Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、TVに挿すだけで豊富な映画作品や番組のエピソードを心ゆくまで楽しめる、スティック型のストリーミングメディアプレイヤー「Amazon Fire TV Stick HD」が、お得に登場しています。

Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー 3,480円 （50％オフ） Amazonで見る PR PR

TVに挿すだけの簡単セットアップでフルHDストリーミングを堪能。 「Amazon Fire TV Stick HD」が50％オフ！

「Amazon Fire TV Stick HD」はHDMI端子付きのテレビに挿してWi-Fiに接続するだけで、YouTube、Prime Video、Netflix、ディズニープラス、U-NEXTなどのお気に入りのコンテンツをフルHDストリーミングで視聴が可能。現在、50%オフの大特価で登場しています。

また、2万以上の映画作品やTV番組のエピソードは無料で、Amazon Music、Spotifyを使って楽曲やラジオも楽しめます。

Alexa対応音声認識リモコンでコンテンツの検索や再生

リモコンの音声認識ボタンを押しながらAlexaに話しかけて、観たいコンテンツを音声検索もできます。

スマートホーム製品（別売り）と連携もでき、スポーツの結果のチェックや子ども部屋のAlexa対応カメラの映像、天気の確認なども可能。

さらに、対応テレビやサウンドバーの電源・音量調整もリモコン1つで操作できます。

接続も持ち運びも簡単なので、旅行先や出張先でもお気に入りのコンテンツを手軽に楽しめますよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月10日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

