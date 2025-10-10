岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、Instagramを更新。オールブラックコーデのオフショットを公開した。

【写真】「彼氏感半端ない！」岩田剛典のオールブラックコーデ【写真】ソロツアーのビジュアル

■振り向きざまに笑顔を向ける岩田剛典

岩田が公開したのは、夜の街を歩く姿を捉えた6枚の写真。スタジャンにジーンズ、ニット帽まで、すべてを黒で揃えたクールなスタイリングだ。1枚目ではサングラスを少し下にずらしてつぶらな瞳を見せ、カメラに向かってにっこりと微笑んでいる。

4、5枚目は全身ショット。ポケットに手を入れ、ナチュラルな空気を放つ。そして6枚目ではカメラが寄りになり、サングラスを外した岩田が振り向きざまに優しい表情を浮かべた。まるで夜道を一緒に散歩しているような気分になれるショットだ。

SNSでは、「かっこよすぎてけしからん！」「キュンキュンです」「カッコいい～！」「瞳が柴犬みたいでかわゆい」「爆イケだああ」「彼氏感半端ない！」「夜の散歩かな？」「365日イケメン！」「何着ても似合う」と様々な感想が起こっている。

■岩田剛典、11月からソロツアー『”SPACE COWBOY”』を開催

なお岩田は、アジアを巡るソロツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』を11月より各地で開催する。