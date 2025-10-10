Snow Manの宮舘涼太が奈良県のマスコットキャラクター“せんとくん”を真似たオフショットが、映画『火喰鳥を、喰う』公式SNSにて公開された。

【写真】宮舘涼太『火喰鳥を、喰う』せんとくん風!?オフショットなど①②

■宮舘が『火喰鳥を、喰う』の儀式のシーンでキュートな姿を披露

10月3日に公開となった火喰鳥を、喰う』。宮舘は劇中で超常現象専門家の北斗総一郎を演じている。

ポストには本作のヒロイン・久喜夕里子を演じた山下美月による「北斗の儀式の時の衣装がせんとくんに似ているなと思ったので、鹿のポーズをしてもらいました」というひと言も。

1枚目のオフショットには、袈裟風の衣装に数珠のような小道具を首と手元に装着し、首に水色のタオルを巻いた宮舘が。そして2枚目では、険しい顔で俯きながら頭に指を2本立てて鹿のポーズをし、“せんとくん”を表現した宮舘を見ることができる。

「美月ちゃんのリクエストに応えてくれる舘様やさしい」「もうせんとくんにしか見えない笑」「やり取りがかわいすぎる」「こんな舘様が見られるとは笑」となどといったファンの声が続々と到着。

なお宮舘は、かがり火が燃える解呪のシーンの自撮りショットも公開している。

■「北斗の儀式の時の衣装がせんとくんに似ているなと思ったので、鹿のポーズをしてもらいました」（山下）

■怪しく燃えるかがり火を背にした宮舘のオフショット