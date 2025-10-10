これは発明だ。僕はMOFTで「iPhoneが立つ」便利さを知った
動画見るなら絶対あったほうがいいやつです。
日々の視聴シーンであると便利なのがスマホスタンド。特にiPhoneはMagSafeでくっつくスタンドも多くて、いろんな選択肢がありますよね。
これもそのひとつなのですが、僕はMOFTの8in1スタンドがある種の完成形だと感じています。
しかも今なら20％引きのセール中。
通常価格は6,780円もする高級スタンドなので、普段はちょっと手が出しにくいところですが、最推しのiPhone用周辺機器を1つ選べって言われたら、僕はこれですね。
普段はスリム、しかしさまざまな変形を隠し持っている
こちらが装着例（セールになっているものとは色が違います）。
MagSafeで張り付くので、装着も取り外しも手軽だし、装着してもかなり薄めでポケットの中でもじゃまにならないのがお気に入り。
そしてこれが…
こんなふうに立ったり…
さらにもう1段階立てることもできるのです。動画視聴やライブ配信、めちゃくちゃ見やすくなるんですよね！ これはもう発明だと思う。
スタンド利用例はこんなかんじ。
とにかくヒンジが強くてしっかりと立つので、いろんな用途に使えると思います。
ちょっと重くなっちゃうのが欠点だけど、僕はもうこのスタンドなしのiPhoneライフには戻れないなぁ…。
Source: Amazon