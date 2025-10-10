ナ・リーグ中地区のカブスは9日（日本時間10日）、本拠地リグレーフィールドでのブルワーズ戦に6－0で勝利。完封リレーで試合を制し、対戦成績を2勝2敗とした。

リーグ優勝決定シリーズ進出をかけた第5戦は、11日（同12日）にブルワーズの本拠地アメリカンファミリー・フィールドで開催される。

■投打噛み合い、完封リレーで完勝

ワイルドカードシリーズを勝ち抜き、地区シリーズ連敗で始まったカブスは、前日の第3戦に勝利。1勝2敗で迎えた第4戦も、投打が噛み合いブルワーズに快勝した。

打線は初回、不調が続いていたイアン・ハップ外野手が右翼スタンドへの先制3ランを放つと、6回裏には新人のマット・ショウ内野手の適時打で追加点。終盤には、カイル・タッカー外野手とマイケル・ブッシュ内野手にも一発が飛び出し、終始主導権を握った。

投げては、先発のマシュー・ボイドが4回2／3を投げ2安打無失点。2番手以降も、ダニエル・パレンシア、ドリュー・ポメランツ、ブラッド・ケラーと繋ぎ、最終回はケイレブ・シールバーが5投手の完封リレーを締めくくった。

■連敗からの逆転進出なるか

対戦成績を2勝2敗としたカブスは、移動日を挟んで11日（同12日）から敵地での第5戦に臨む。先発は今永昇太投手と発表された。MLB公式によると、0勝2敗からの3連勝で勝ち抜けとなれば、史上8チーム目の逆転劇になるという。

また、同日勝利したドジャースが一足先にリーグ優勝決定シリーズ進出を決めており、カブスとブルワーズの勝者と当たる。カブスとの日本開幕シリーズ再現にも期待が高まっている。

