タレントのゆうちゃみこのほど、都内で行われた「１０月４日『証券投資の日』ミライトウシクエスト〜トーク＆謎解きイベント〜」に出席した。

日本証券業協会が、証券投資に興味・関心を持ってもうらうために、１０月４日を「証券投資の日」と定め、記念日登録されていることにちなんだイベント。ゆうちゃみは、ファイナンシャルプランナーの村松祐子氏と大学生の「証券投資に関する疑問」をテーマにしたトークセッションを展開した。

証券投資の印象についてゆうちゃみは「興味はあったのですが今まで学ぶ機会がなかった」と説明。大学生から「最初に何をすればいいのか分からない」という質問が飛び、村田氏が「まずは信頼できる機関で基礎知識を学ぶことがおすすめです」などと具体的なアドバイスが出ると「Ｊ−ＦＬＥＣで、今までのオンライン講座などを見られるというのはとてもうれしい」と関心を示した。

また、証券投資をするとしたらどんな目的で始めるか？と質問が飛ぶと「世界一周旅行」と回答。「これまで海外には仕事でしか行ったことがないので、プライベートでおしゃれな国を巡ったり、語学留学も兼ねた旅をしてみたい」と語った。