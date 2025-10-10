´Ú¹ñÈ¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØºÇ¸å¤Î»ö·ï¡Ù¡¢ÍèÇ¯2·î¤ËÆüËÜ½é¾å±é¡¡²ÃÆ£ÏÂ¼ù¤é¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë2¿Í¼Çµï
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØºÇ¸å¤Î»ö·ï¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î7Æü¡Á3·î8Æü¤ËÅìµþ¡¦ÇîÉÊ´Û·à¾ì¡¢3·î13¡Á16Æü¤ËÂçºå¡¦¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤¬1893Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ã»ÊÔ½¸¡Ø¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Î²óÁÛ¡Ù¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î»ö·ï¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÁÏºî¤µ¤ì¤¿2¿Í¼Çµï¤Ç¡¢Ì¾ÃµÄå¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ºî²È¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿´¤ÎÆâÌÌ¤È¶ìÇº¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±£¤ì¤¿¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÁÏºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£À¤³¦Åª¤ÊÌ¾ÃµÄå¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Èà¤¬¡¢¤Ê¤¼¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£À®¸ù¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì´¤È³ëÆ£¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡2021Ç¯2·î¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥¢¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼2´Û¤Ë¤Æ½é±é¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¾Ò²ð¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØK¡¾Musical Roadshow in TOKYO¡Ù¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÓËÜ¡¦ºî»ì¡¦±é½Ð¤Ï¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ëÌò¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÌò¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3Ì¾¤ÎÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤ë¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡¢Ìðºê¹¡¢¹â¶¶ñ¥¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÏÊÕÂçÊå¡¢ÂÀÅÄ´ðÍµ¡¢»åÀîÍÔ»ÎÏº¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ëÌò¤È¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÌò¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿µ¤Ç÷¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¡¦ºî»ì¡¦±é½Ð¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¡ãºÇ¸å¤Î»ö·ï¡ä¤Ï¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤¬¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢ºî²ÈÅª¤ÊÁÛÁüÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÁÏÂ¤¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î±é½Ð²È¤È¤·¤ÆÆüËÜ¸ø±é¤Ë¤â¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤È¡¢Èà¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢6¿Í¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉñÂæ¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºîÃæ¤Î¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÂæ»ì¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¼¡¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¶½Ì£¿¼¤¤»ö·ï¡Ù¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØºÇ¸å¤Î»ö·ï¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î7Æü¡Á3·î8Æü¤ËÅìµþ¡¦ÇîÉÊ´Û·à¾ì¡¢3·î13¡Á16Æü¤ËÂçºå¡¦¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¤Ë¤Æ¾å±é¡£
¢¨¹â¶¶¤Î¹â¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
¢¨¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡Ú¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ëÌò¡Û
¢£²ÃÆ£ÏÂ¼ù
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤ÊÄ©Àï¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1ÂÐ1¤Ç²¥¤ê¹ç¤¦¡×¤è¤¦¤Ê¡¢2¿Í¤À¤±¤Ç±é¤¸¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¼Çµï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ä¡¢±é¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ÅÀ¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢1¿Í¤¬Ê£¿ô¤ÎÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤¿¤ê¡¢2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë²½³ØÈ¿±þ¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØK-Musical Roadshow in TOKYO¡Ù¤Ë¤ÆËÜºî¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤òÇÒ¸«¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¿´ÏÂ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢²»³Ú¤ÎÀûÎ§¤ÏÈó¾ï¤ËÈþ¤·¤¯¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¡¢2¿Í¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÇËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ìðºê¹
¡ÖºÇ¸å¤Î»ö·ï¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¤¢¤é¤¹¤¸¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ2¿Í¤À¤±¤Ç±é¤¸¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤òÇîÉÊ´Û·à¾ì¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤¾¡ª¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¿Í¿ô¤Ç¤ÎÉñÂæ·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÊª¸ì¤Ë¤â¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÈì¿§¤Î¸¦µæ¡Ù¤È¡Ø»Í¤Ä¤Î½ðÌ¾¡Ù¤ÏÏ¯ÆÉ·à¤Ë½Ð±é¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î£²¤Ä¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÍý²ò¤ä¿¼¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç³è¤«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØºÇ¸å¤Î»ö·ï¡Ù¤ÎÊª¸ì¡¢£²¿Í¼Çµï¡¢¤½¤·¤ÆÇîÉÊ´Û·à¾ì¡£¤³¤Î3¤Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºîÉÊ¤Î¹üÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â»É¤µ¤ê¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¹üÁÈ¤ß°Ê¾å¤ËºîÉÊ¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¡¢³§ÍÍ¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯ÉñÂæ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â¶¶ñ¥
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ëÇîÉÊ´Û·à¾ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¾¯¿Í¿ô¤Ç¤Î¼Çµï¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ëÌò¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¤¬Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·ºÍ¤¬¸«¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¿äÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤Ê¤É¡¢Å·ºÍ¤È¿Í´ÖÌ£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êª¸ì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Êª¸ì¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¡¼¥à¥º¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÌò¡Û
¢£ÅÏÊÕÂçÊå
º£²ó2¿Í·à¤Ç¤·¤«¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÊ£¿ô¥Ú¥¢¤Ç¤Î¾å±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2¿Í¼Çµï¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤´¤¯¶½Ì£¿¼¤¯¡¢º£¤Ï¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï2¿Í¼Çµï¤Ç¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤È¤ÎÆñ¤·¤¤¶î¤±°ú¤¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤¹¤ë²ÃÆ£ÏÂ¼ù¤µ¤ó¤ä²¿ÅÙ¤«¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌðºê¹¤µ¤ó¡¢üâ¶¶ñ¥¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢Â¿Ê¬3¿Í¤È¤âÁ´Á³°ã¤¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÁÈ¤Ï¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÁÈ¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤¤Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂÀÅÄ´ðÍµ
2¿Í¼Çµï¤Ï¡¢2¿Í¤ÇÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤¬È´¤±¤º¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬2¿Í¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤È¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯åÌÌ©¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â³Ú¤·¤¯¿¿·õ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²Í¶õ¤ÎÃµÄå¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëºî²È¡Ö¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¡×¤ÎÂÐ·è¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ä¡¢³Æ¡¹¤Î²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬¸òºø¤·¤ÆÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»åÀîÍÔ»ÎÏº
ºîÉÊ¤ÎÂêºà¡¢¤½¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò»Ç¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¤É¤¦½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç1¿Í¼Çµï¤ä3¿Í¤Ç±é¤¸¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾¯Ç¯¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ËÍ¤¬¤Þ¤µ¤«¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡×Ìò¤ò±é¤¸¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡ª
²¿¤è¤ê¤â¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢ÉÔ°Â¤è¤ê¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Çº£¤«¤é·Î¸Å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
