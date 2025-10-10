MBS¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù»³ºê¹á²Â¥¢¥Ê¡¢¹Í°Æ¡Ö¿Æ»ÒÐ§É÷¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë¼«¿®¡Ö¼«Å¾¼ÖÎ¹Ãæ¤Ï¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¡×
¡¡MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å3¡§40¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤¬14Æü¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÀèÎ©¤Á¡¢MBS¤Î²ÏÅÄÄ¾Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È»³ºê¹á²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬7Æü¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£»³ºê¥¢¥Ê¤Ï¼«¿È¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¡ß¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ß´ØÀ¾¤ÎÌ¾Å¹¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ
¡¡ºòÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬º£Ç¯¤â¼Â¸½¡£2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¿¤Þ¤´¤Î¿Æ»ÒÐ§¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¸ÝÆ»¡×¤È²¤É÷ÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡Ö½ÅÄâ¡×¡¢µþÅÔ¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥Þ¥ë¥·¥óÈÓÅ¹¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢´ØÀ¾¤ÎÌ¾Å¹¤Î3¼Ô¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¡¡»³ºê¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¸ÝÆ»¡×¤Î¡É¤¢¤ÎÌ£¡É¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡Ø¸ÝÆ»´Æ½¤¿Æ»ÒÐ§É÷¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ò¹Í°Æ¡£¤Þ¤¿¡¢ÀîÃÏÍÎÊ¿¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö½ÅÄâ¡×¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å¹¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¡Ø½ÅÄâ´Æ½¤¥ª¥à¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÏÅÄ¥¢¥Ê¤¬µþÅÔ¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥Þ¥ë¥·¥óÈÓÅ¹¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢¤¿¤Þ¤´¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÊÛÅö¤â12·î¾å½Ü¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ºê¥¢¥Ê¤Ï¥í¥±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥×¥é¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ö¸ÝÆ»¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¡£ÆÃ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡ÖÍñ¤Î¿©´¶¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÍñ¤Î¤Õ¤ï¤Ã¤È´¶¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥È¥í¥Ã¤È´¶¤ò¤É¤¦½Ð¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ2ÇÜ¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Î¾Êý¾ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÄÌ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¥È¥í¥Ã¤È¤¹¤ë¿Æ»ÒÐ§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï»³Ü¥¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤À¤È¸À¤¤¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÈ¯·¡¤Þ¤Á¼«Ëý¡ª¼«Å¾¼Ö¤¿¤Ó¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë»³ºê¥¢¥Ê¡£¤½¤Î¼«Å¾¼ÖÎ¹Ãæ¤Ë¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÌ£¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤³¤Î4½µ´Ö¤Ï¡¢¼«Å¾¼ÖÎ¹Ãæ¤ÏÂ¿Ê¬¤º¤Ã¤È»ä¤³¤ì¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¦ÉÊ¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¡Ø½ÅÄâ´Æ½¤¥ª¥à¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡Ù
²Á³Ê¡§598±ß
¢£¡Ø¸ÝÆ»´Æ½¤¿Æ»ÒÐ§É÷¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù
²Á³Ê¡§198±ß
¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¡£10·î14ÆüÈ¯Çä¡£´ØÀ¾ÃÏÊý¡Ê¼¢²ì¸©¡¦µþÅÔÉÜ¡¦ÂçºåÉÜ¡¦Ê¼¸Ë¸©¡¦ÆàÎÉ¸©¡¦ÏÂ²Î»³¸©¤Î°ìÉô½ü¤¯¡Ë¤È»°½Å¸©¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÊÌó2600Å¹ÊÞ¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£
