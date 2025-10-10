（左から）LEO、SHUNTO、RUI、TAIKI

　5人組グループ「STARGLOW」（スターグロウ）のRUIとTAIKIが、BE:FIRSTがナビゲーターを務める11日放送のJ-WAVE『MILLION BILLION』（毎週土曜 深0：00〜深1：00）にゲスト出演する。

　同番組では、BE:FIRSTがネクストステージに突き進むべくいい音楽と出会い、注目の音楽やカルチャーを深掘りしていく。11日は、LEOとSHUNTOが担当する。

　STARGLOWは、ラッパー／ソングライターのSKY-HI（日高光啓）がCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」のオーディション番組『THE LAST PIECE』から誕生した5人組。LEO、SHUNTO、RUI、TAIKIは、BE:FIRSTデビュー前からの付き合いとなる。BMSGフェスやプレデビューについてなどを語る。

　同番組は、radikoアプリでも聴取可能。また、radikoのタイムフリー機能でオンエア開始後から1週間聴取できる。