美奈子、壮絶な家庭事情を衝撃告白 4度目離婚は絶賛裁判中、長女＆母も離婚していた
“ビッグマミィ”として知られるタレントの美奈子（42）が、8日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）に出演。子→母→祖母→曾祖母とバトンをつなぐ、4世代家族対抗のリレー対決企画に登場し、家庭事情をぶっちゃけた。
【写真】娘の初運転で江ノ島ドライブを満喫した美奈子
美奈子は大家族ドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で注目を集め、自伝『ハダカの美奈子』も話題になった。長男・星音（シオン）さんから七女まで子どもが8人おり、孫は3人。
番組では、現在の美奈子一家と美奈子の経歴を紹介。美奈子は15歳で長男を妊娠し、1回目の結婚で長男（25）と長女（24）を出産し離婚。1回目の結婚相手と再び結婚し、次女（21）、三女（19）、四女（18）を出産するも、2度目の離婚をした。1番目の夫との離婚の決定打となった出来事について「私の友達と浮気をしまして。問い詰めたら、みんなで暮らそうって言われて、別れました」と明かした。
2番目の夫・ビッグダディ（60）との間には五女（13）が生まれるも、およそ2年で離婚。3番目の夫とは、六女（8）、七女（6）と2人の子どもが生まれるも離婚となった。3番目の夫との離婚理由について向けられた美奈子は「今、絶賛裁判中で、あまりすごく…言えなくて」としながら「ざっくり言うと、●＆●」と、放送では“ピー音”で伏せられた。
そんな美奈子一家だが、長女も3年前に離婚。長女は離婚理由について「向こうの不倫ですね。2人目を産む時に、切迫早産で2ヶ月入院していて。その間に（不倫）されていたっていうのを、出産後に発覚して」と打ち明けた。さらに、美奈子の母（66）も熟年離婚していることが公表された。
