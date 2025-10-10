「高須クリニック」高須克弥院長（80）が10日、都内で6年ぶりとなる著書「高須の遺言」（講談社）の発売記念イベントを行った。2014年に尿管がんを患ってから、約11年がたった。「発売までに死んでしまったらどうなるかなと思ったけど、発売できて良かったです」と発売できた喜びを口にした。

現在はがんが全身に転移し闘病中。今年に入ってからは膀胱がんによる血尿が出たことを明かし、7月24日には「大手術生還なう」などと自身のSNSにつづった。現在の体調については「最悪。昨日も眠れなくて、睡眠薬を2時間おきに飲んだ」という。

著書は口述筆記で書き上げた。本書を通じてメッセージを伝えるつもりはないという。「FRIDAYの記者の方に乗せられて書いたので、自分が書きたいというより、面白く読んで欲しい」と呼びかけた。売り上げは全額台湾の地震の支援に充てられる。

これまでさまざまな治療を試してきた。「がんはすぐ死なないんです。死ぬのが早いという漠然とした期待があるだけで、別に変わらない。必ずがんになって当分は好きなことができるんですよ。凄く楽しい余生が送れるんです。がんは死ぬことが計画できて、終活もできる。いろいろなことができる上に大事にされる。最高です。努力することでもしかしたら余命が伸ばせる。突然治る病気に変わるかもしれない。夢の大きい病気です」と前向きなメッセージを発した。

余命宣告については医者の立場からばっさりと斬り捨てた。「余命宣告なんてさせません。もしそんなことを言ったら僕は抵抗します。余命宣告は医者の自己保身。短く余命宣告したら、ちょっと伸びたら先生の手柄になる」と持論を語った。