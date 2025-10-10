5日の凱旋門賞を制し、引退種牡馬入りのプランが浮上するなど去就が注目されたダリズ（牡3＝仏グラファール、父シーザスターズ）は現役続行が決まった。

9日、馬主のアガ・カーンスタッドがXで発表。年内は出走せず、来年に備える。

英レーシングポスト紙によるとレース後の状態をチェックした上でオーナーサイドとグラファール師が協議。5月2日の遅生まれで血統的にも伸びしろがあり、このタイミングでの引退種牡馬入りは尚早との結論に至り、主戦バルザローナとも話し合って方向性が定まった。

フランスの競馬専門チャンネル、エキディアは「非常にいいニュース」と報道。仏パリチュルフ紙は「連覇が懸かる凱旋門賞が視野に入るが種牡馬入りを見据え、中距離路線が目標になるだろう」との見方を示し、春のガネー賞（パリロンシャン芝2100メートル）や英王室が主催する6月ロイヤルアスコット開催のプリンスオブウェールズS（アスコット芝1990メートル）、今年出走して6着だった夏の英インターナショナルS（ヨーク芝2050メートル）を候補に挙げた。