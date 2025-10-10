林部智史の新曲「見えないね」が、10月11日にスタートするドラマ『介護スナックベルサイユ』（フジテレビ系）の主題歌に決定した。

本作は、今春に放送した単発ドラマを連続ドラマ化したもの。宮崎美子が主演を務め、今作より客の送迎を担当する大学生役で、原因は自分にある。の杢代和人がレギュラー出演する。

本楽曲は、9月24日にリリースされた林部のアルバム『縁』に収録されており、作曲を因幡晃、作詞を鮎川めぐみが手がけたもの。“大事な物ほど すぐには 目には見えないね”という普遍的なメッセージを、繊細なメロディに乗せたミディアムバラードとなっている。

ドラマ主題歌への起用について林部は、「「介護スナックベルサイユ」の主題歌に「見えないね」を選んでいただき光栄に思います。私もかつて介護、看護の勉強をしていたので、ご縁を感じています。人々が最期を迎える前に見る希望や夢、人生が描かれるこのドラマに寄り添う主題歌でありたいと願っています。」と語っている。

なお、来年2月にデビュー10周年を迎える林部は、9月末より全国15公演をまわるツアー『林部智史 CONCERT TOUR 2025・秋 ～ 愛させてくれて ありがとう ～』を開催中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）