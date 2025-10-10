【台風23号】3連休に影響か 最新の進路予想 いつどこで雨が降る？ 再び伊豆諸島では大雨･暴風も…雨・風シミュレーション 台風情報2025
「台風23号」は、南大東島付近を北西に進んでいます。
【画像】3連休に影響おそれ…いつどこで雨が降る？「台風23号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション
予報円は、きのうに比べて小さくなりましたが、関東沿岸部や伊豆諸島などの一部にかかっています。予報円の真ん中に点線が書かれていますが、必ずしもこの線を通るわけではありません。この円に”台風の中心”が入る確率が70％です。
現段階のスーパーコンピュータの予想では、偏西風に乗るタイミングにブレがあります。
ただ、どちらのルートを通っても「台風22号」で被害が出た伊豆諸島では、再び大雨などの影響が出るおそれがあります。土砂災害などに引き続き警戒が必要になりそうです。
台風の最新進路予想 注目すべきは中心気圧
【台風23号】（10日午後0時45分発表）
■10日正午の実況
・存在地域：南大東島の北東約170km
・進行方向：北西 20 km/h
・中心気圧：1004 hPa
・中心付近の最大風速：18 m/s
■11日午前0時の予報
・存在地域：南大東島の北約180km
・進行方向：西北西 ゆっくり
・中心気圧：1000 hPa
・中心付近の最大風速：20 m/s
■11日正午の予報
・存在地域：奄美大島の東約160km
・進行方向：北 10 km/h
・中心気圧：996 hPa
・中心付近の最大風速：25 m/s
■12日午前9時の予報
・存在地域：日本の南
・進行方向：北東 20 km/h
・中心気圧：985 hPa
・中心付近の最大風速：30 m/s
■13日午前9時の予報
・存在地域：日本の東
・進行方向：東北東 35 km/h
・中心気圧：985 hPa
・中心付近の最大風速：30 m/s
■14日午前9時の予報
・存在地域：日本の東
・進行方向：東 35 km/h
・中心気圧：990 hPa
・中心付近の最大風速：30 m/s
■15日午前9時の予報
・存在地域：日本のはるか東
・進行方向：東 25 km/h
・中心気圧：992 hPa
・中心付近の最大風速：25 m/s
注目は、中心気圧です。この数字が小さければ小さいほど発達することを意味します。
22号は10月7日（火）には985hPa→940hPaと、24時間で45hPaも低下したのに対し、23号は10hPaの低下です。もう少し発達する可能性はありますが、22号に比べると発達しにくい見込みです。
いつどこで雨が降る？最新の雨・風シミュレーション
それでも赤いエリアは、暴風警戒域と言って、風速25ｍ以上の暴風が吹くそれのあるエリアが陸地にかかっていますので、接近すれば雨・風などの影響が大きくなります。雨と風のシミュレーションでは、3連休に影響が出る予想が出ています。
この予想で固まっているわけではありません。
ひとつのシミュレーション結果で、予想にはまだブレがありますので、最新の情報を確認するようにしてください。この台風の影響で、早期注意情報が出ています。
土日は鹿児島 月は伊豆諸島で大雨警報のおそれ
＜大雨警報の可能性＞
11日（土）鹿児島（奄美）
12日（日）鹿児島（奄美含む）
13日（月・祝）東京・伊豆諸島
＜波浪警報の可能性＞
10日（金）鹿児島（奄美）
11日（土）鹿児島（奄美含む）
12日（日）鹿児島（奄美含む）、神奈川、東京・伊豆諸島、
13日（月・祝）神奈川、東京・伊豆諸島
3連休は、前線の影響もあり、雨の降る所が多くなる見込みです。