堀ちえみ、家族との船旅計画を報告「今からとても楽しみです！」

タレントの堀ちえみが8日、9日に自身のアメブロを更新。家族との旅行計画や、ボイストレーニングの様子をつづった。

8日に更新したブログで、堀は夫・尼子勝紀さん、義母、娘・彩月さんとの4人でクルーズ船旅行を計画していることを報告した。

続けて「持っていくと便利なものを、ちょこちょこっと買い揃えていっています」と旅行の準備を進めていることにも言及。「フェイスマスクや除菌スプレー。シャンプーやリンスや、歯磨きセットは絶対必要」と準備した品々を紹介し「今からとても楽しみです！」と期待を寄せた。

また、9日には「本日のレッスン『遥か1000マイルの彼方』」というタイトルでブログを更新し、ボイストレーニングでアルバム『夢日記』に収録されている『遥か1000マイルの彼方』を練習したことを報告した。

最後に、舌の手術を乗り越えた現在の心境について「嫌な経験も苦労も全て無意味ではなかった…そう思える自分がいるのも、生命を繋いでいただけたから」と明かし「全てに感謝してこれからも前へ…いや！上へ向いて限界まで泳いで行きます」と前向きな言葉でつづり、ブログを締めくくった。