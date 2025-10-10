高須克弥氏、遺言書は約10年前に作成済み「すぐ死ぬつもりだった」 “もらえない”懸念言及
美容医療の第一人者として知られる高須克弥氏（80）が10日、都内で6年ぶりとなる新刊『高須の遺言』（講談社）の発売記念会見を開催。自身の遺言書について語った。
【動画】高須克弥氏、遺言書は約10年前に作成済み「すぐ死ぬつもりだった」
作品タイトルにちなみ、自身の遺言書についても話題に。高須氏は「とっくに書いてあります」と即答。「（がんを知った）10年以上前に書いて、すぐ死ぬつもりだったんですが、生きてるんです」と明かした。
続けて「『これ、あげる』って言ったものを、ほとんど使っちゃいました」と苦笑い。「もらえるはずのものをもらえない人が出てる。稼いだら全部使うので」と話し、笑いを誘った。
8日に発売された本作は、2014年にがんを発症し、現在は全身に転移した病と闘う高須氏が、集大成として“最期の言葉”をつづった一冊となる。
高須氏は「発売までに死んじゃったらどうなるかという不安はありましたが、生きているうちに出せてよかったです」と笑顔を見せていた。
■高須克弥（たかす・かつや）氏プロフィール
1945年、愛知県生まれ。医師（美容外科・整形外科・形成外科）。昭和大学医学部卒業。昭和大学大学院医学研究科博士課程修了。医学博士。医療法人社団福祉会高須病院理事長。高須クリニック院長。昭和大学医学部・客員教授。浄土真宗（真宗大谷派）僧侶。
ほかに肩書としてタレント、文筆家、篤志家、芸人、馬主、フリーメイソンなど。1976年「高須クリニック」を開設。現在は東京・名古屋・大阪・神奈川に5つのクリニックを展開。2014年から闘病中。
