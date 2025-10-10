女優の宮崎美子（66）が10日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に、ゲストとして生出演。自宅でしていることを明かした。

熊本大学出身の宮崎。大学3年生だった1980年に「週刊朝日」の表紙でデビューし、ミノルタのCMで全国区に。デビュー後は「クイズダービー」に出演するなど、タレントとして活動しながら、女優や歌手としても活躍。現在もテレビ朝日「くりぃむクイズ ミラクル9」などでの才媛ぶりで知られている。

そんな宮崎のイメージについて、「ハライチ」岩井勇気が「早押し養成ギプスをつけているっぽい」と明かすと、宮崎は「そんなわけない！」と大笑い。しかし「家にいる時は（手首に）重りをつけたりはしてる」と打ち明けると、スタジオでは「えーっ！」と驚きの声が上がった。

これに岩井の相方・澤部佑が「それはでも、早押しのためじゃないでしょ？」と恐る恐る確認すると、宮崎は「早押しのためじゃない！」と爆笑。岩井は「マジでやってんのかと思った」と焦りながら、「普段から重りをつけておいて、クイズ番組の時は外してシュシュッて。ちょっとだけ負けてきたら外すとか」と、自身の考えた“養成ギプス”を解説すると、宮崎は「カッコイイね」と笑っていた。