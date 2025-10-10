¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢£Ã£ÓÁ°Æü²ñ¸«¤ÇÆ®»Ö¡Ö´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡×½éÀïÀèÈ¯¤Ï»³ºê°Ë¿¥¤È¥±¥¤
¡¡¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¤ÎÁ°Æü¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤¬£±£°Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Å£Ò£Á¤Î±üÅÄµ×±ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹£Ã£Å£Ï·ó£Ã£Ï£Ï¡¢£Ä£å£Î£Á¤Î»°±º´ÆÆÄ¡¢Åû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¡¢µð¿Í¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¡¢Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¤¬½ÐÀÊ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ã»Ò±à¤«¤éºå¿À¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¡¢ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±£Ó¤ÇÀï¤¦Î¾´ÆÆÄ¤¬£±£±Æü¤Î½éÀï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤òÈ¯É½¤·¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ï¥±¥¤¡¢µð¿Í¤Ï»³ºê°Ë¿¥¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï£³°Ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤ëÀïÎÏ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÌ´¤È´¶Æ°¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë»î¹ç¤ò¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÇ®Àï¤òÌóÂ«¤·¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï£Ã£Ó¤Îµð¿Í±þ±ç¥¨¥ê¥¢¤Ï¾åÃÊ¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¥¦¥£¥ó¥°ÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Îµð¿Í±þ±çÀÊ¤Î¥ì¥Õ¥È³°Ìî¥¨¥ê¥¢¤â£Ã£Ó¤ÏÁ´ÀÊ£Ä£å£Î£Á¥Û¡¼¥à¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë¡£