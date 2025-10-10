幸楽苑「味噌とんこつらーめん」10月15日から期間限定で販売/持ち帰り「冷凍生餃子」割引キャンペーンを同時展開
ラーメンチェーン「幸楽苑」は10月15日から、味噌と豚骨スープの旨みを味わえる「味噌とんこつらーめん」を全店で販売する。販売は期間限定としており、価格は税込790円。
また同時に、持ち帰りの「冷凍生餃子」を100円引きの税込560円で提供するキャンペーンを開催。1袋は標準30個入り。こちらも「幸楽苑」全店で実施し、特別価格での提供は2025年12月8日までを予定している。デリバリー利用の場合は、デリバリー通常価格での販売となる。
「味噌とんこつらーめん」は、豚ガラを丁寧に炊き出したスープに風味豊かな味噌を合わせ、さらに昆布･椎茸･煮干しを追加。背脂のまろやかな甘みがスープのコクを引き立てるという。チャーシュー5枚をトッピングした。
幸楽苑「味噌とんこつらーめん」
ライスや餃子とのセット販売も全店で行い、70円〜150円お得な価格で提供する。ラインナップは以下の通り。いずれも税込価格。
◆「味噌とんこつらーめん」
単品:790円
ライスセット:890円
餃子セット:990円
餃子ライスセット:1,090円
持ち帰り「冷凍生餃子」