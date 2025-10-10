能條愛未、元乃木坂46・1期生5人の再会ショットにファン歓喜「尊い」「すごいメンツ」
【モデルプレス＝2025/10/10】元乃木坂46で女優の能條愛未が9日、自身のInstagramストーリーズを更新。同期メンバーとの再会ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元乃木坂46・1期生、美人5人が集結
この日、能條は元乃木坂46の川後陽菜・和田まあや・高山一実、テレビ朝日アナウンサーの斎藤ちはるとの仲睦まじい再会ショットを公開。「思いっきりさらけ出しても丸ごと受け止めてくれるありがたい人達。いつもうるさくてごめんね笑」とメッセージを添え、ハッシュタグで「＃同期」と記した。なお、この5人は乃木坂46の1期生にあたる。
この投稿には「ずっと仲良しでほっこり」「尊い集い」「すごいメンツ」「1期生が集結してる」「青春」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆能條愛未・川後陽菜・和田まあや・高山一実・斎藤ちはるが集結
