【KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！Family」 1/48 ARX-10d アズール・レイヴン（仮）】

KADOKAWAは、プラスチックモデル「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！Family」 1/48 ARX-10d アズール・レイヴン（仮）」のCGイメージを10月10日に公開した。

本商品は富士見ファンタジア文庫「フルメタル・パニック！Family」に登場する新型AS（アーム・スレイブ）「ARX-10d アズール・レイヴン」が「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」シリーズで立体化したもの。メカニックデザイン・海老川兼武氏の監修のもと、成型色による色分けと彩色済みパーツにより、組み立てるだけでリアルな機体が完成する可動プラスチックモデルとなっている。

また、10月18日、19日に東京ビッグサイトで開催される「第63回 全日本模型ホビーショー」のKADOKAWAブースにて、彩色見本の展示を予定している。

(C)賀東招二・四季童子・海老川兼武