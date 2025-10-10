「フルメタル・パニック！Family」より、「アズール・レイヴン」がプラモデル化。CGイメージが公開
【KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！Family」 1/48 ARX-10d アズール・レイヴン（仮）】
KADOKAWAは、プラスチックモデル「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！Family」 1/48 ARX-10d アズール・レイヴン（仮）」のCGイメージを10月10日に公開した。
本商品は富士見ファンタジア文庫「フルメタル・パニック！Family」に登場する新型AS（アーム・スレイブ）「ARX-10d アズール・レイヴン」が「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」シリーズで立体化したもの。メカニックデザイン・海老川兼武氏の監修のもと、成型色による色分けと彩色済みパーツにより、組み立てるだけでリアルな機体が完成する可動プラスチックモデルとなっている。
また、10月18日、19日に東京ビッグサイトで開催される「第63回 全日本模型ホビーショー」のKADOKAWAブースにて、彩色見本の展示を予定している。
【✨速報＆CG初公開✨】#カドプラ 初のロボットプラスチックモデルが誕生！- KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES（カドプラ） (@KADOPLA) October 10, 2025
『フルメタル・パニック！Family』より、新型AS「ARX-10d アズール・レイヴン」が1/48スケールで商品化決定です！
メカデザイン #海老川兼武 氏監修による緻密な造形。
まずは本日初公開のCGイメージをご覧ください！… pic.twitter.com/2x5gAQOcb4
(C)賀東招二・四季童子・海老川兼武