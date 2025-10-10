『葬送のフリーレン』フリーレンの杖、まさかの玩具化！約30ボイス流れる「フフッ。投げキッスだよ」
アニメ『葬送のフリーレン』の登場キャラ・フリーレンの杖が玩具化されることが決定した。光る！鳴る！なりきり玩具として、来年3月に発売され、価格は8800円となっている。
【画像】ゾルトラーク！怖いよ〜暗いよ〜 玩具「フリーレンの杖」で流れるボイス
魔法モードでは、振り子センサー搭載で、杖を振り下ろすと魔法を使用する時のあのセリフとSE音が鳴って光る仕様に。ボイスモードでは、フリーレンのボイスは約30種類あり、「ゾルトラーク」「ただいま。縦ロールになっちゃった」「暗いよ〜！怖いよ〜！」「フフッ。投げキッスだよ。坊やにはまだ早かったかな」などが用意されている。
劇伴曲「Zoltraak」も搭載。作品の世界観に浸れるアイテムとなっている。予約受付はBANDAI OFFICIAL TOY SHOPにて予約受付中で、来年3月に発送予定。
■商品サイズ
約600mm×約113mm×約33mm
■対象年齢
15才以上
■電池
単4電池…3(別売り
