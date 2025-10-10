勢いある中国映画の「今」…『2025大阪・中国映画週間』10・24開幕 今年は“特別企画”も
秋恒例の『2025大阪・中国映画週間』が、10月24日〜30日の7日間、大阪・なんばパークスシネマで開催される。
同週間は、日中国交正常化50周年の2022年に大阪で初開催となり、今年で4年目の取り組みとなる。最新作・話題作などを通じ、関西の映画ファンに、勢いのある中国映画の「今」を紹介する。
今年は特別企画として、中国で話題となった日本映画の上映も行い、両国の文化 交流を促進し、相互理解を深めるという。
具体的な上映作品やゲスト、チケット情報は後日発表される。
