１０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０４．７３ポイント（１．１４％）安の２６４４７．８６ポイントと５日続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１４．４０ポイント（１．２０％）安の９４１５．７３ポイントと反落した。売買代金は１８０３億２６４０万香港ドルとなっている（９日前場は２０７３億８０４０万香港ドル）。

内外環境の不透明感が重しとなる流れ。米国では１０月１日に新会計年度が始まったが、つなぎ予算案が依然成立せず、米政府機関の一部閉鎖は続いたままだ。実体経済に対する影響が不安視されている。内部的には、中国指標の発表が気がかりだ。来週は９月の重要経済指標の発表が相次ぐ。１３日に貿易統計、１５日に物価統計、金融統計も１５日までに予定されている。そのほか、米中協議の先行きも不透明だ。トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席が今月末、韓国で開かれるＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）で対面で会談する見通しだが、ここにきて両国の応酬が激しくなっている。

もっとも、下値を叩くような売りはみられない。米追加利下げや中国の政策に対する期待感が相場を支えている。中国共産党は今月２０〜２３日に第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を開き、来年から始まる第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）について議論する予定だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．７％安、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が５．４％安、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が４．７％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．５％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．０％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が３．９％ずつ下落した。ハンセン科技（テック）指数は２．５％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

リチウム関連の銘柄も急落。中創新航科技（ＣＡＬＢ：３９３１／ＨＫ）が８．６％安、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が８．２％安、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が７．２％安、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が６．９％安と値を下げた。中国の商務部と海関総署（税関）は９日、一部のリチウムイオン電池（ＬＩＢ）の輸出を規制すると発表。海外販売に影響が及ぶと懸念されている。

自動車セクターもさえない。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が４．０％安、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．５％安、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）と浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）がそろって２．７％安で引けた。

半面、中国の保険セクターはしっかり。中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が３．１％、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が２．５％、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が１．４％、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が１．２％ずつ上昇した。

本土マーケットは４日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．２４％安の３９３１．０７ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、素材、発電設備、通信、空運なども売られた。半面、エネルギーは高い。公益、金融、消費、自動車、不動産、海運も買われた。

