タレントのIMALU（36）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父であるお笑いタレント・明石家さんま（70）との幼少期の思い出を明かした。

幼少期の自身とさんま、母である大竹しのぶとの写真などが披露されると「自分も年を重ねて、だんだん両親の顔に似てきたななんて思いますね」とほほ笑んだ。

黒柳は「両方に似てる。大竹さんだなと思うと大竹さんだし、さんまさんだと思うとさんまさんね」とコメント。IMALUは「なんか30代になってからどんどん母の方に似てきて。でも笑うと凄い父親に似てるねって言われます」と続けた。

両親はIMALUが2歳の時に離婚している。幼少期のさんまとの思い出を問われると、「父はよく一緒に出かけに行って、どっかで待ち合わせして、映画館に一緒に行って映画を見るっていうのがルーティーンでしたね」と打ち明けた。

「楽しかったですね」としたものの「ただアミューズメントパークとかに一緒に行くと、凄く目立っちゃって」と苦笑い。帽子をかぶり、眼鏡をし「声でばれるからってタオルを肩に巻いて、タオルを口に挟みながらしゃべってたんですよ。バレないように」との対策も明かした。

「さすがにテーマパークだし、子供も連れてるんで。それでもバレちゃって。ウワーって人に囲まれて」「映画館とかだったら大丈夫だったんですけど、テーマパークとか行くと、凄い目立っちゃって、人に囲まれて。私がいつもサインと写真が終わるのを待って。乗り物に全然乗れない思い出がありますね」と苦笑した。

それでも「楽しい思い出ももちろんいっぱいありますよ」と懐かしんだ。