16Ç¯¤Ö¤ê¤Î²£¹ËÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¡¼ÂÎÏ¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ëÎ¾Íº¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤â¤í¼êÆÍ¤­¡×

½©¾ì½ê¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¡Öº¹¡×¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤ò»Ù¤¨¤¿°Õ³°¤Ê¡Ö¥â¥Î¡×
¿¿¤Î¡ÖÂçË»þÂå¡×ÅþÍè¡£¤½¤ó¤ÊÂçÁêËÐ¤Î¿·»þÂå¤ò¹ð¤²¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¶¯ÎÏ¤Ê2¿Í¤Î²£¹Ë¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¡¢¤½¤ó¤ÊÎ¾Íº¤Î·ãÆÍ¤¬ÂçÁêËÐ¤ÎÎò»Ë¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÎØ¸Ð²«¶â»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÎØÅç¡ÝËÌ¤Î¸Ð¡¢Æ±´ü¤Ç±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÇÆ¸¢¤òÁè¤Ã¤¿½ì¡Ýµ®Çµ²Ö¡¢»òÇÕ¤òÆÈÀê¤·Â³¤±¤¿Æ±¶¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÄ«ÀÄÎ¶¡ÝÇòË²¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ÏÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿2¿Í¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î¡ÖÂç¡×¤ÈË¾ºÎ¶¤Î¡ÖË¡×¤«¤é¡ÖÂçË»þÂå¡×¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤³¤Î2¿Í¤¬½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢Ä¾ÀÜ¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿2¿Í¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¡£·ëËö¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²£¹ËÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë·ã¤·¤¤Æ®¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤
º£Ç¯¤Î1·î¤Ë²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿Ë¾ºÎ¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥±¥¬¤¬Áê¼¡¤®ËÜ¾ì½ê¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢ÀººÌ¤ò·ç¤¯¾ì½ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£¾ì½ê¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÎÏ¶¯¤¤Åê¤²µ»¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É½éÆü¤«¤é11Ï¢¾¡¡£ÉüÄ´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁêËÐ¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë5·î¤Ë²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¤â¡¢Àè¾ì½ê4¸Ä¤Î¶âÀ±¤òÇÛµë¤¹¤ë¤Ê¤É²£¹Ë¾º¿Ê¸å¤ÏÉÔ¿¶¤ò¶Ë¤á¤¿¤¬¡¢º£¾ì½ê¤ÏÁ´¿È¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÂç¤ÎÎ¤¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿Àé½©³Ú¡£Ë¾ºÎ¶12¾¡¡¢Âç¤ÎÎ¤13¾¡¤ÇÀ±¤Îº¹°ì¤Ä¡¢¶¦¤Ë²£¹Ë¤È¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ä¾ÀÜÂÐ·è¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Î½é¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¡¢·ã¤·¤¤°ìÈÖ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡ÄÎ©¤Á¹ç¤¤¡Ö¤â¤í¼êÆÍ¤¡×¤ÇÎ©¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤¬°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ëÁêËÐ¤Ç²¡¤·½Ð¤·¡£¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤°ìÈÖ¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÁªÂò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¤³¤Î°ìÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¾ì¤Î²ÖÆ»¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î½©¾ì½ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
Ì«Àî¿ÆÊý¡§
¡Ö²ÖÆ»¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£Î¾²£¹Ë¶¦¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¾ºÎ¶´Ø¤Î¡Ø¤â¤í¼êÆÍ¤¡Ù¤ÏÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¤ÎÎ¤´Ø¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Î©¤Á¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁÈ¤ó¤À¤é¶¯¤¤Ë¾ºÎ¶¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç²ö¤·¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤È¤ÎÂÐ·è¤Ç¤â²ö¤·¤ò¤È¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¾¡¤Ã¤¿°ìÈÖ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤í¼êÆÍ¤¡×¤Ç²ö¤·¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤º¤ËÂç¤ÎÎ¤¤ÎÂÎÀª¤òµ¯¤³¤·°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ëÁêËÐ¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
Ì«Àî¿ÆÊý¡§
¡ÖºîÀï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ê¤ÎÆâ°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ì¤À¤±°µÅÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Î½Ð¤¹¥«¡¼¥É¤Ç¾¡ÇÔ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢»òÇÕ¤Î¹ÔÊý¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ø¡£²£¹ËÆ±»Î¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ï2009Ç¯½©¾ì½ê¤ÎÄ«ÀÄÎ¶¡½ÇòË²°ÊÍè¡¢¤Ê¤ó¤È16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¤·¤¿Îò»ËÅª°ìÈÖ¡£
·ë²Ì¤Ï¡¢Î¾¼ÔÅê¤²¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿Ëö¤Ë¶Ïº¹¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤¬´ó¤êÅÝ¤·¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤Á¤é¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¿ÆÊý¤Ï¸À¤¦¡£
Ì«Àî¿ÆÊý¡§
¡ÖË¾ºÎ¶´Ø¤¬º¸¾å¼ê¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âç¤ÎÎ¤´Ø¤¬ÆÀ°Õ¤Î±¦»Í¤Ä¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ë¾ºÎ¶´Ø¤Ï¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¾å¼ê¤¬¼è¤ì¤ÆÅê¤²¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¤ÎÎ¤´Ø¤ÏµÕ¤Ë·èÄêÀï¤Ï¡Ø¤â¤í¼êÆÍ¤¡Ù¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¡Ø¤â¤í¼êÆÍ¤¡Ù¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¾ºÎ¶´Ø¤Î¾å¼ê¤¬¿¼¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂç¤ÎÎ¤´Ø¤¬°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ´ó¤êÅÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡×
Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬¡Ö¤â¤í¼êÆÍ¤¡×¤òÁªÂò¡£¤³¤ÎºîÀï¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¾ºÎ¶¤Ïº¸¾å¼ê¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òÄÏ¤á¤º¡¢ºÇ¸å¤ÎÅê¤²¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤Î°µÎÏ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¿ÆÊý¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ì«Àî¿ÆÊý¡§
¡ÖÁêËÐ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬2¿Í¤È¤â¿¿µÕ¡£¥Ñ¥ï¡¼¡¢°µÎÏ¤ÎÂç¤ÎÎ¤´Ø¤È½À¤é¤«¤µ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡¢¥Ð¥Í¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤ëË¾ºÎ¶´Ø¡£Î¾¶ËÃ¼¤Î¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦²£¹Ë¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÁªÂò¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¯¤é¤¤ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤ÎÁªÂò»è¤ÎÂ¿¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤â²£¹Ë¤ÎÀ¨¤µ¡£ÁêËÐ¤Ï½Ö´Ö½Ö´Ö¤¬¾¡Éé¡£°ì½Ö¤ÎÌÂ¤¤¡¢µ»¤ÎÃÙ¤ì¤Ç½©¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö½Ö´Ö¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤â³Ú¤·¤ß¤ËÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤è¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î·ë²Ì¡¢Àè¤Ë²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡£Í¥¾¡Ä¾¸å¤ÎÀé½©³Ú¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤âÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Ë¾ºÎ¶¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Âç¤ÎÎ¤¡§
¡ÖºÐ¤â°ì¸Ä¾å¤Ç¶á¤¤À¤Âå¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¸þ¤³¤¦¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç½©¾ì½ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²¿²ó¤â²¿²ó¤â2¿Í¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¹¥Ä´¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Î°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä
¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¤À¤¬¡¢º£¾ì½ê¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤¬°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
2¾ì½êÁ°¤Î²Æ¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Ï¡¢ÆüËÜ°ìÈþÌ£¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥×µíµ×·ëÂ«Å¹¡×¤ËÂÈË¤¯ÄÌ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¤ÎÎ¤¡£
º£¾ì½ê¤â¾¡Éé¥á¥·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
Âç¤ÎÎ¤¡§
¡Öº£¾ì½ê¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¡£¡ÊÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡©¡Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÇÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢º£¾ì½ê¤Ï¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¥´¡×¤È¥Ñ¥¹¥¿¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¡×¤È¡Ö¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¡×¡¢¤¢¤È¡Ö¾®¥¨¥Ó¤Î¥µ¥é¥À¡×¤È¤«¡£¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ï·ë¹½µ¤¤Å¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¤¢¤¡¡¢²£¹Ë¤À¡ª¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
¤È¡¢º£¾ì½ê¤Ï¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£
Âç¤ÎÎ¤¡§
¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¡Ö²£¹Ë¤¬¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤«¤¡¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÈþÌ£¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡¢¥Þ¥¸¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤ó¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¶å½£¾ì½ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡Ë¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È¡¦¡¦¡¦¡×
²£¹Ë¤æ¤¨¤ÎÇº¤ß¤È¶¦¤Ë¡¢°Õ³°¤È½îÌ±ÇÉ¤Ê°ìÌÌ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Íè¾ì½ê¤Ï°ìÇ¯Ç¼¤á¤Î¶å½£¾ì½ê¡£º£Ç¯3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÂç¤ÎÎ¤¤¬ºÇ¸å¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿Ë¾ºÎ¶¤¬Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡£
¿¿¤Î³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÂçË»þÂå¡×¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ä
¡Ê9·î30ÆüÊüÁ÷¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¤è¤ê¡Ë