【10/10発売】LOUNIE×吉田理紗が叶える♡品よく着映える秋の3アイテム

洗練された大人の女性へ向けたブランド「LOUNIE（ルーニィ）」から、人気インフルエンサー吉田理紗さんとのコラボレーションアイテムが10月10日(金)に発売。フォロワー15万人を誇る吉田さんの“等身大のリアル”と、LOUNIEの上品さが融合した3つの特別アイテムは、着るだけで品よくスタイルアップが叶う仕上がりに。単品でもセットでも、秋のワードローブに新しい風を運んでくれます。

上品に魅せる♡ラッフルビスチェ

ラッフルデザインビスチェ

「ラッフルデザインビスチェ」（\16,500税込）は、トレンドのビスチェを大人が楽しめるよう計算された一枚。

華やかなラッフルが上半身をふんわり包み、後ろ下がりのラインで腰回りを自然にカバー。内側の滑り止めテープでズレにくく、締め付け感もなし。

エフォートレスに着映えるデザインで、シャツやブラウスとのレイヤードもおすすめです。

脚長効果抜群！タックワイドパンツ

ベルト付きタックワイドパンツ

「ベルト付きタックワイドパンツ」（\24,200税込）は、吉田さんの“スタイルアップ”へのこだわりが詰まった一本。

ハイウエストと立体的なロングタックが脚をすらりと見せ、下腹も自然にカバー。ロングベルトが全体を引き締め、上品なハンサム感をプラスします。

ビスチェとのセットアップで着用すれば、オールインワンのようなまとまり感に。

華奢見えが叶う♡ベロアプルオーバー

ベロアカットソープルオーバー

「ベロアカットソープルオーバー」（\16,500税込）は、薄手のショルダーパッド入りでデコルテラインを美しく演出。

上品な光沢のベロア素材が秋らしい温もりをプラスします。背中の開きも下着が見えないよう調整されており、インでもアウトでも映える優秀デザイン。

シンプルながらも、女性らしさを引き出す万能トップスです。

自分らしいスタイルで、秋をアップデート

「LOUNIE×吉田理紗」コラボは、今を生きる女性に寄り添うリアルクローズ。着るだけで気分が上がり、忙しい日常にもさりげない華やぎを添えてくれます。

低身長さんも、体型に悩む方も、自分らしいバランスで楽しめるデザイン。秋のファッションを更新したいなら、この特別な3アイテムで“品よく映える私”を叶えて。

新しい季節の始まりに、自信とときめきを纏って♡