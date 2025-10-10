台風23号はいまどこに？

気象庁によりますと、台風第２３号は、きょう（１０日）午後０時には南大東島の北東約１７０キロにあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。

【画像を見る】今後の進路はどうなる？／今後の全国各地の天気は？

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心から東側２２０キロ、西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路については【画像①】の通りとなっています。

【詳しい気象情報】（目次）

① 台風23号 今後の進路は？

② 雨と風はどうなる？ 気象予報士解説

③ 沖縄地方、奄美地方、九州南部は注意を

④ １０日（金）雨と風のシミレーション

⑤ １１日（土）雨と風のシミレーション

⑥ １２日（日）雨と風のシミレーション

⑦ １３日（月）雨と風のシミレーション

⑧ １４日（火）雨と風のシミレーション

⑨ １５日（水）雨と風のシミレーション

⑨ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報

台風23号 今後の進路は？

台風２３号の中心は、



あす（１１日）午前０時には奄美大島の北約１８０キロ

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



あす（１１日）午後０時には奄美大島の東約１６０キロ

中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



１２日午前９時には日本の南

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



１３日午前９時には日本の東

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



１４日午前９時には日本の東

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



１５日午前９時には日本のはるか東

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



が予想されます。

雨と風はどうなる？

(宮本大句見 気象予報士)

「雨と風の予想によりますと、反時計回りの渦は中心付近の風が強まりながら、今週土曜日に南西諸島付近に位置する見込みです。



その後もやや発達しながら、四国の南の海上を進む予想になってきました。現在、日本付近は広く太平洋高気圧に覆われていて、本来であれば熱帯低気圧や台風にとって高気圧は壁になります。



ただ、台風22号と同じく、高気圧の勢力の弱い領域を進み北上する可能性があります。まだ発達の程度や速度にはブレ幅が大きいため、最新の情報に気を付けてください」



10日から16日までの雨と風のシミュレーションは【画像③～⑨】の通りです。

沖縄地方、奄美地方、九州南部は注意を

台風第２３号は、１０日は大東島地方に、１１日は奄美地方に接近する見込みです。奄美地方では１１日は、暴風や高波に警戒し、奄美地方と九州南部では１１日から１２日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

台風に向かう暖かく湿った空気の影響で、沖縄地方、奄美地方、九州南部では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



なお、１３日頃は、台風は日本の南から日本の東に進み、伊豆諸島に接近する可能性があります。



［波の予想］

沖縄地方、奄美地方、九州南部では１２日にかけて、うねりを伴いしけや大しけとなる所がある見込みです。



１０日に予想される波の高さ

奄美地方 ４メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う



１１日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

奄美地方 ６メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う



１２日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

奄美地方 ５メートル うねりを伴う



［風の予想］

沖縄地方、奄美地方、九州南部では１２日にかけて、非常に強い風の吹く所があるでしょう。



１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １５メートル （２５メートル）

沖縄地方 ２０メートル （３０メートル）



１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル （３５メートル）

奄美地方 ２５メートル （３５メートル）

沖縄地方 １８メートル （３０メートル）



１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル （３５メートル）

奄美地方 １５メートル （２５メートル）



［雨の予想］

沖縄地方では１１日にかけて、奄美地方、九州南部では１１日から１２日は、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。



１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部 ２００ミリ

奄美地方 １５０ミリ



［防災事項］

奄美地方では１１日は、暴風や高波に警戒してください。奄美地方と九州南部では１１日から１２日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



沖縄地方、奄美地方、九州南部では１２日にかけて、強風や高波に注意してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

１０日（金）雨と風のシミレーション

１０日（金）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像⑯～⑳】の通りです。

１１日（土）雨と風のシミレーション

１１日（土）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉑～㉘】の通りです。

１２日（日）雨と風のシミレーション

１２日（日）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉙～㊱】の通りです。

１３日（月）雨と風のシミレーション

１３日（月）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㊲～㊸】の通りです。

１４日（火）雨と風のシミレーション

１４日（火）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㊺～ 】の通りです。

１５日（水）雨と風のシミレーション

１５日（水）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像（53）～（58）】の通りです。

今後16日間 各地の天気予報

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報は【画像（59）～（66）】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。