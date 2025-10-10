試合後に自身のインスタグラムを更新した

【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦後、自身のインスタグラムを更新した。「この勢いのまま行こう、ドジャース！」と英文コメントを公開した。

延長11回の末のサヨナラ勝利で優勝決定シリーズ進出を決めた。ゲームセットから約3時間、大谷は英文で「NLCS（ナ・リーグ優勝決定シリーズ）へ進出だ！ この勢いのまま行こう、ドジャース！」と投稿。さらに写真と1本の動画を添えた。

写真は地区シリーズ突破を決めた全員での集合写真や、地区シリーズで登板した先発陣の豪華4ショットなど6パターンを掲載。山本由伸投手へビールを飲ませようとしている“クソガキ”を発動しているカットもあった。

映像はシャンパンファイトで、栓を開け速攻で隣の山本の顔面に美酒を浴びせまくっているものだった。そのほかにも大谷が豪快にビールをぶちまけている写真も。強豪との大接戦を制しての突破だけに喜びの大きさが伝わってきた。（Full-Count編集部）